Ηλιούπολη: Εισαγγελική παρέμβαση για τη δημοσιοποίηση του σημειώματος και του βίντεο με τις 17χρονες

Επείγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με αφορμή δημοσιεύματα σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα ενημέρωσης που αναφέρονται στη διαρροή και δημοσιοποίηση σημειωμάτων που αποδίδονται στις δύο 17χρονες που αυτοκτόνησαν στην Ηλιούπολη.

Μετά από την παραγγελία της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ο προϊστάμενος της εισαγγελίας πρωτοδικών Αθηνών Άρης Κορέας έδωσε εντολή για τη διενέργεια της επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης η οποία θα διενεργηθεί προς όλες τις κατευθύνσεις για να διαπιστωθεί πως διέρρευσε το υλικό.

Στο επίκεντρο της εισαγγελικής εντολής βρίσκεται επίσης η αναπαραγωγή οπτικού υλικού (βίντεο) από τον τόπο του συμβάντος.

Όπως γνωστοποιήθηκε, δόθηκε παραγγελία προς τον Διευθύνοντα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για τη διενέργεια επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθεί η τέλεση τυχόν αυτεπαγγέλτως διωκομένων αδικημάτων.

Ολόκληρη η παραγγελία

«ΠΡΟΣ

Τον κ. Διευθύνοντα την Εισαγγελία

Πρωτοδικών Αθηνών

Τα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα έχουν κατακλυσθεί, κατά κυριολεξία, με την απαράδεκτη από κάθε άποψη δημοσιοποίηση των σημειωμάτων που αποδίδονται στα δύο 17χρονα ανήλικα που φέρονται ότι αυτοκτόνησαν και με την αναπαραγωγή εικόνας (VIDEO) από τον τόπο του συμβάντος, αποκαλύπτοντας, πλην άλλων, την ταυτότητα των θυμάτων και των οικείων τους.

Η διερεύνηση της διαρροής – δημοσιοποίησης των ανωτέρω κρίνεται ιδιαιτέρως επιβεβλημένη ενόψει του κινδύνου που ενδέχεται να προκαλέσει στη δημόσια σφαίρα η ανεξέλεγκτη δημοσιοποίηση σχετικών στοιχείων και λεπτομερειών, ιδίως ως προς την πιθανή ψυχική επιβάρυνση ή μιμητική επίδραση σε άλλους ευάλωτους ανηλίκους ή πρόσωπα με ευαλωτότητα καθώς και της ανάγκης προστασίας της προσωπικότητας, της μνήμης των ανηλίκων και της ιδιωτικής ζωής των οικείων τους.

Ενδεικτικά και μόνο αναφέρονται τα κάτωθι δημοσιεύματα:

α) Το από 12-5-2026 δημοσίευμα της ιστοσελίδας ieidiseis.gr με τίτλο «Ηλιούπολη: Σας αγαπάμε πολύ» - Το σημείωμα αυτοκτονίας που άφησαν οι 17χρονες».

β) Το από 12-5-2026 δημοσίευμα της ιστοσελίδας iefimerida.gr με τίτλο «Σημείωμα είχε αφήσει η μία από τις δύο 17χρονες που έκαναν βουτιά στο κενό».

γ) Το από 12-5-2026 δημοσίευμα της ιστοσελίδας cnn.gr με τίτλο «Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα»: Το συγκλονιστικό σημείωμα της 17χρονης που έπεσε στο κενό».

δ) Το από 13-5-2026 δημοσίευμα της ιστοσελίδας CNN Greece με τίτλο: «Το χρονικό της τραγωδίας στην Ηλιούπολη: Πώς τα δύο 17χρονα κορίτσια έφτασαν στην αυτοκτονία»

Παρακαλούμε να επιληφθείτε ο ίδιος ή ένας εκ των Εισαγγελέων Πρωτοδικών της Υπηρεσίας σας, για τη διακρίβωση ή μη αυτεπαγγέλτως διωκομένων εγκλημάτων.

Υπενθυμίζουμε και την υπ’ αριθ. 11/2020 εγκύκλιο του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.»