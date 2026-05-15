Νέα τραγωδία: Νεκρή 24χρονη που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά

Νέα αδιανόητη τραγωδία συνέβη το απόγευμα της Παρασκευής (15/4) στην περιοχή της Καλλίπολης Πειραιά, όπου μία 24χρονη κοπέλα έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας.

Το λυπηρό περιστατικό συνέβη γύρω στις 18:45. Στο σημείο έσπευσε κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, η κοπέλα διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Τζάνειο» όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Αρχές, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για αυτοκτονία. Ωστόσο, η προανάκριση για την υπόθεση, για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες της πτώσης, βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το νέο σοβαρό και θλιβερό περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη «μαύρη» επικαιρότητα των τελευταίων ημερών, με την τραγωδία που γράφτηκε στην Ηλιούπολη με τις δύο 17χρονες, φορτίζοντας ακόμη περισσότερο την συγκεκριμένη χρονική συγκυρία.