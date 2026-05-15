Νεκρός βρέθηκε ο 52χρονος που αγνοούταν από την Ηλιούπολη

Τραγική εξέλιξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης του 52χρονου Στέφανου Σπυρόπουλου, ο οποίος αγνοούνταν από τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 στην περιοχή της Ηλιούπολης.

Ο άνδρας είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος, ενώ για την υπόθεση είχε ενεργοποιηθεί και σχετικό Missing Alert κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς υπήρχαν ενδείξεις ότι η ζωή του ενδεχομένως βρισκόταν σε κίνδυνο.

Οι αρχές και εθελοντικές ομάδες κινητοποιήθηκαν άμεσα για τον εντοπισμό του 52χρονου, χωρίς ωστόσο να καταστεί εφικτό να εντοπιστεί εγκαίρως.

Η σορός του εντοπίστηκε τελικά μέσα στο επαγγελματικό του όχημα, σηματοδοτώντας το τραγικό τέλος της αναζήτησης που είχε ξεκινήσει πριν από λίγες ημέρες.