«Τα μαλλιά των παιδιών είναι κάτω από τους γλουτούς»: Σοκάρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ για Περιστέρι

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις που έρχονται στο φως για τις άθλιες συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν 6 ανήλικα παιδιά σε δώμα-«τρώγλη» στο Περιστέρι, με τους γονείς τους να συλλαμβάνονται από την Αστυνομία και να καταδικάζονται από το Αυτόφωρο για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Τα παιδιά συνεχίζουν να βρίσκονται στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», με τους γιατρούς να προσπαθούν να τα βοηθήσουν να ξεφύγουν από όσα άφησαν πάνω τους οι αδιανόητες συνθήκες υπό τις οποίες ζούσαν, μέσα σε περιττώματα και περιτριγυρισμένα από σακούλες σκουπιδιών.

«Τα παιδιά μαζεύουν τις πληγές τους. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τα στηρίξουμε ψυχολογικά, να τα σιτίσουμε σωστά. Το νοσηλευτικό προσωπικό είναι συνεχώς μαζί τους. Έχουμε να κάνουμε με 6 παιδιά που ζούσαν σε συνθήκες ακραίας ανέχειας», τόνισε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Live News».

«Κι εμείς έχουμε εκπλαγεί από την εικόνα τους. Τα μαλλιά των αγοριών είναι κάτω από τους γλουτούς. Ήταν με βρώμικα ρούχα, υποσιτισμένα», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν μπορούν να μεγαλώσουν ούτε τα 6 παιδιά ούτε αυτό που θα γεννηθεί»

«Σήμερα στις 6 τα ξημερώματα, εμφανίστηκε η μητέρα -η οποία είναι 7 μηνών έγκυος- μαζί με τον πατέρα, για να δουν τα παιδιά τους. Οι συνάδελφοι δεν μπορούσαν να τα αφήσουν τέτοια ώρα, ενώ δεν ήξεραν και αν υπάρχει εισαγγελική εντολή που τους απαγορεύει να τα δουν», ανέφερε.

«Από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει τέτοια εισαγγελική εντολή και θα γίνει προσπάθεια να βρουν τους γονείς, ώστε να έρθουν να δουν τα παιδιά τους», σημείωσε ο Μιχάλης Γιαννάκος, τονίζοντας ωστόσο ότι κατά την άποψή του «η οικογένεια αυτή δεν είναι ικανή να μεγαλώσει τα 6 παιδιά αλλά και το έμβρυο που κυοφορείται στην κοιλιά της μητέρας». «Η εικόνα των παιδιών δείχνει ακραία παραμέληση», πρόσθεσε.