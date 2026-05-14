Περιστέρι: Στο νοσοκομείο τα έξι παιδιά - Είχαν γίνει τρεις καταγγελίες για αφαίρεση επιμέλειας

Στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» και υπό την επίβλεψη των γιατρών νοσηλεύονται τα έξι παιδιά, τρία αγόρια και τρία κορίτσια, που απομακρύνθηκαν το βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου από σπίτι-τρώγλη όπου ζούσαν με τους γονείς τους στο Περιστέρι. Το ζευγάρι, 37 και 33 ετών έχει συλληφθεί αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.

Τα ανήλικα παιδιά έχουν υποβληθεί στις απαραίτητες γενικές εξετάσεις καθώς εγείρονταν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την κατάσταση της υγείας τους.

Η εικόνα της εξαθλίωσης και η «χαμένη» ταυτότητα των παιδιών

Σύμφωνα με μαρτυρία γείτονα, η κατάσταση των παιδιών ήταν τέτοια που προκαλούσε σύγχυση ακόμη και για την ταυτότητά τους, καθώς αναφέρει χαρακτηριστικά πως «δεν καταλαβαίνεις αν είναι αγοράκια ή κοριτσάκια γιατί είναι με μακριά μαλλιά».

Η εικόνα της εξαθλίωσης συμπληρώνεται από την περιγραφή των ρούχων τους, για τα οποία σημειώνεται ότι «είναι άπλυτα, βρώμικα, σκισμένα» και πως τα παιδιά ήταν «αδύνατα όλα πολύ». Μάλιστα, ο γείτονας επισημαίνει ότι ακόμη και τα παπούτσια που φορούσαν δεν ήταν δικά τους αλλά παλιά.

Επιπρόσθετα, οι γονείς είχαν καλύψει το παράθυρο του δωματίου με μια μαύρη σακούλα, εν είδει κουρτίνας ενώ για τις προσωπική υγιεινή τους κατέφευγαν σε σπίτια γειτόνων.

Τρεις καταγγελίες και αφαίρεση επιμέλειας

Παράλληλα, σύμφωνα με το Action24 προβληματισμό προκαλεί και το γεγονός ότι παρά τις συνεχείς καταγγελίες στις Αρχές, δεν υπήρξε παρέμβαση νωρίτερα.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, το 2021 είχε διαταχθεί προσωρινή αφαίρεση της επιμέλειας από τον εισαγγελέα, όμως τα παιδιά επέστρεψαν στην οικογένειά τους μετά από παρακολούθηση από ψυχολόγο.

Επίσης, το Χαμόγελο του Παιδιού είχε υποβάλει δύο καταγγελίες και φαίνεται ότι τα ανήλικα δεν παρακολουθούσαν τα μαθήματά τους για αρκετό καιρό.