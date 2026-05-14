Ένοχοι οι γονείς των 6 παιδιών που έμεναν σε δώμα-«τρώγλη» στο Περιστέρι: Τι ποινή τους επιβλήθηκε

Ένοχοι για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, κρίθηκαν από το Αυτόφωρο οι γονείς των 6 ανήλικων παιδιών τα οποία διέμεναν σε άθλιες συνθήκες σε δώμα-«τρώγλη» στο Περιστέρι.

Από το δικαστήριο τους επιβλήθηκε ποινή 16 μηνών με αναστολή, η οποία είναι μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως.

Υπενθυμίζεται ότι τα τρία αγόρια και τρία κορίτσια, που απομακρύνθηκαν το βράδυ της Τρίτης (12/5) από το σπίτι-«τρώγλη», παραμένουν στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Τα ανήλικα παιδιά έχουν υποβληθεί στις απαραίτητες γενικές εξετάσεις καθώς εγείρονταν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την κατάσταση της υγείας τους.

Η εικόνα της εξαθλίωσης και η «χαμένη» ταυτότητα των παιδιών

Σύμφωνα με μαρτυρία γείτονα, η κατάσταση των παιδιών ήταν τέτοια που προκαλούσε σύγχυση ακόμη και για την ταυτότητά τους, καθώς αναφέρει χαρακτηριστικά πως «δεν καταλαβαίνεις αν είναι αγοράκια ή κοριτσάκια γιατί είναι με μακριά μαλλιά».

Η εικόνα της εξαθλίωσης συμπληρώνεται από την περιγραφή των ρούχων τους, για τα οποία σημειώνεται ότι «είναι άπλυτα, βρώμικα, σκισμένα» και πως τα παιδιά ήταν «αδύνατα όλα πολύ». Μάλιστα, ο γείτονας επισημαίνει ότι ακόμη και τα παπούτσια που φορούσαν δεν ήταν δικά τους αλλά παλιά.

Επιπρόσθετα, οι γονείς είχαν καλύψει το παράθυρο του δωματίου με μια μαύρη σακούλα, εν είδει κουρτίνας ενώ για τις προσωπική υγιεινή τους κατέφευγαν σε σπίτια γειτόνων.

Περιστέρι - Μαρτυρία-σοκ στον Flash: «Δεν ξεχώριζες αν ήταν αγόρια ή κορίτσια, ήταν άπλυτα, αδύνατα»

Τρεις καταγγελίες και αφαίρεση επιμέλειας

Παράλληλα, σύμφωνα με το Action24, προβληματισμό προκαλεί και το γεγονός ότι παρά τις συνεχείς καταγγελίες στις Αρχές, δεν υπήρξε παρέμβαση νωρίτερα.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, το 2021 είχε διαταχθεί προσωρινή αφαίρεση της επιμέλειας από τον εισαγγελέα, όμως τα παιδιά επέστρεψαν στην οικογένειά τους μετά από παρακολούθηση από ψυχολόγο.

Επίσης, το Χαμόγελο του Παιδιού είχε υποβάλει δύο καταγγελίες και φαίνεται ότι τα ανήλικα δεν παρακολουθούσαν τα μαθήματά τους για αρκετό καιρό.