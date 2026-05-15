Νέες μαρτυρίες για το δώμα «τρώγλη» στο Περιστέρι: «8 - 9 ετών και φορούν ακόμη πάνες»

Φρίκη προκαλούν οι νέες αποκαλύψεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τα 6 ανήλικα παιδιά τα οποία εντοπίστηκαν σε συνθήκες ακραίας εξαθλίωσης και περιτριγυρισμένα από σκουπίδια μέσα στο σπίτι τους στο Περιστέρι.

Οι γονείς παραμένουν καταδικάστηκαν από το Αυτόφωρο Δικαστήριο σε ποινή φυλάκισης 16 μηνών ο καθένας, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως με την κατηγορία για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Παράλληλα, το δικαστήριο χορήγησε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση.

Ωστόσο, γείτονες του ζευγαριού αποκαλύπτουν ότι ενώ είχαν προσφερθεί στους γονείς ρούχα για τα παιδιά σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της οικογένειας, εκείνα παρέμεναν μονίμως βρώμικα και με τα ίδια σκισμένα ρούχα.

Κάτοικος της περιοχής που γνώριζε την οικογένεια ανέφερε μιλώντας στον ΑΝΤ1: «Τους ξέρω από το 2019 περίπου. Αλλάζανε συχνά σπίτια, παρόλα αυτά κινούνταν εδώ στη γύρω περιοχή. Τα παιδάκια τα ήξερα αρκετά καλά. Τα συναντούσα για κάποια διαστήματα καθημερινά. Ήταν καχεκτικά, κάτωχρα, εμφανώς παραμελημένα, είχαν δερματικά προβλήματα, είχαν χαλασμένα δοντάκια. Αισθανόσουν ότι σε αυτά τα παιδιά ασκούνταν και μια ψυχολογική πίεση. Έπρεπε να πάρουν τη σιωπηλή έγκριση της μητέρας τους με τα μάτια. Ήταν σαν στρατιωτάκια. Τα δύο κορίτσια, που είναι 8-9 ετών, φοράνε ακόμα πάνες. Η μεγάλη κόρη χρειάστηκε να επαναλάβει τη χρονιά στο σχολείο και η μητέρα το επικοινωνούσε ως κάτι ευχάριστο, ότι δηλαδή η μεγάλη και η μικρή θα είναι μαζί και η μεγάλη θα τη βοηθά στα μαθήματα».

«Επισκέπτονταν πολύ συχνά μια επιχείρηση εστίασης. Επέλεγαν να κάθονται σε τρία διαφορετικά τραπέζια: οι γονείς με τα δύο μικρά, τα δύο αγόρια σε άλλο και τα δύο κορίτσια σε άλλο. Παράγγελναν μία μερίδα φαγητό οι δύο γονείς, ψιλοτάιζαν τα δύο μικρά της οικογένειας και τα δύο αγόρια και τα δύο κορίτσια κάθονταν χωρίς φαγητό. Όταν τελείωναν το φαγητό τους, η μητέρα έπαιρνε άλλη μία μερίδα φαγητού και τη μοίραζε στα υπόλοιπα τέσσερα παιδιά» σημείωσε.

Η εικόνα της εξαθλίωσης και η «χαμένη» ταυτότητα των παιδιών

Σύμφωνα με μαρτυρία γείτονα, η κατάσταση των παιδιών ήταν τέτοια που προκαλούσε σύγχυση ακόμη και για την ταυτότητά τους, καθώς αναφέρει χαρακτηριστικά πως «δεν καταλαβαίνεις αν είναι αγοράκια ή κοριτσάκια γιατί είναι με μακριά μαλλιά».

Η εικόνα της εξαθλίωσης συμπληρώνεται από την περιγραφή των ρούχων τους, για τα οποία σημειώνεται ότι «είναι άπλυτα, βρώμικα, σκισμένα» και πως τα παιδιά ήταν «αδύνατα όλα πολύ». Μάλιστα, ο γείτονας επισημαίνει ότι ακόμη και τα παπούτσια που φορούσαν δεν ήταν δικά τους αλλά παλιά.

Επιπρόσθετα, οι γονείς είχαν καλύψει το παράθυρο του δωματίου με μια μαύρη σακούλα, εν είδει κουρτίνας ενώ για τις προσωπική υγιεινή τους κατέφευγαν σε σπίτια γειτόνων.

Τρεις καταγγελίες και αφαίρεση επιμέλειας

Παράλληλα, σύμφωνα με το Action24, προβληματισμό προκαλεί και το γεγονός ότι παρά τις συνεχείς καταγγελίες στις Αρχές, δεν υπήρξε παρέμβαση νωρίτερα.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, το 2021 είχε διαταχθεί προσωρινή αφαίρεση της επιμέλειας από τον εισαγγελέα, όμως τα παιδιά επέστρεψαν στην οικογένειά τους μετά από παρακολούθηση από ψυχολόγο.

Επίσης, το Χαμόγελο του Παιδιού είχε υποβάλει δύο καταγγελίες και φαίνεται ότι τα ανήλικα δεν παρακολουθούσαν τα μαθήματά τους για αρκετό καιρό.