Περιστέρι - Μαρτυρία-σοκ στον Flash: «Δεν ξεχώριζες αν ήταν αγόρια ή κορίτσια, ήταν άπλυτα, αδύνατα»

Σοκαριστικές λεπτομέρειες για την καθημερινότητα των έξι ανήλικων παιδιών που ζούσαν μέσα σε ακαθαρσίες στην οδό Κηπουπόλεως φέρνει στο φως η μαρτυρία γείτονα στον Flash.

Ο κάτοικος της περιοχής που ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του και για αυτό αλλοιώθηκε η φωνή του.

Η εικόνα της οικογένειας, όπως περιγράφεται από αυτόπτες μάρτυρες, συνθέτει ένα σκηνικό απόλυτης παραμέλησης που κρυβόταν πίσω από μια φαινομενικά «ήρεμη» δημόσια παρουσία.

Η εικόνα της εξαθλίωσης και η «χαμένη» ταυτότητα των παιδιών

Σύμφωνα με τη μαρτυρία, η κατάσταση των παιδιών ήταν τέτοια που προκαλούσε σύγχυση ακόμη και για την ταυτότητά τους, καθώς ο μάρτυρας αναφέρει χαρακτηριστικά πως «δεν καταλαβαίνεις αν είναι αγοράκια ή κοριτσάκια γιατί είναι με μακριά μαλλιά».

Η εικόνα της εξαθλίωσης συμπληρώνεται από την περιγραφή των ρούχων τους, για τα οποία σημειώνεται ότι «είναι άπλυτα, βρώμικα, σκισμένα» και πως τα παιδιά ήταν «αδύνατα όλα πολύ». Μάλιστα, ο γείτονας επισημαίνει ότι ακόμη και τα παπούτσια που φορούσαν δεν ήταν δικά τους αλλά παλιά.

Η αντίφαση των γονέων και η δημόσια παρουσία

Η παραμέληση δεν αφορούσε μόνο τα παιδιά, καθώς ο μάρτυρας περιγράφει και τους γονείς ως βρώμικους, σημειώνοντας για τον πατέρα πως «φαίνεται τα πόδια του είναι μαύρα».

Παρά την τραγική αυτή εικόνα, η δημόσια συμπεριφορά τους δεν πρόδιδε επιθετικότητα, αφού ο γείτονας δηλώνει πως «δεν φωνάζουν, δηλαδή να τους μαλώσουν ή να τα χτυπήσουν» , ενώ τους είχε δει να πηγαίνουν τα παιδιά σε παιδότοπους και κούνιες.

Το ιστορικό των εκδιώξεων και η επιστροφή στην Κηπούπολη

Όπως αποκαλύπτεται, η οικογένεια είχε ιστορικό μετακινήσεων λόγω των συνθηκών διαβίωσής της. «Αλλάζουν συχνά σπίτι, τους είχαν διώξει από εδώ κάποια στιγμή λόγω συνθηκών διαβίωσης άσχημων» , αναφέρει η μαρτυρία, προσθέτοντας πως στο παρελθόν υπήρξαν στιγμές που «τους αφήνανε και κάνανε κάποια μπάνια» σε ξένα σπίτια για να μπορέσουν να καθαριστούν.

Παρά την προσωρινή απομάκρυνσή τους, η οικογένεια επέστρεψε πρόσφατα στη γειτονιά, με τον μάρτυρα να καταλήγει πως «μένουν σαν φοιτητές», αλλάζοντας διαρκώς περιβάλλον μέχρι τη χθεσινή επέμβαση της αστυνομίας.

Μαίρη Τσιώτα: «Δεν ήταν η πρώτη φορά – Είχαν επιληφθεί εισαγγελείς»

Μιλώντας στον Flash, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας και Ισότητας του Δήμου Περιστερίου, Μαίρη Τσιώτα, αποκάλυψε πως το περιστατικό είναι γνωστό στην Κοινωνική Υπηρεσία εδώ και χρόνια. Όπως τόνισε, η υπόθεση έχει απασχολήσει κατά καιρούς τις αρχές, με τους εισαγγελείς να έχουν επιληφθεί της κατάστασης επανειλημμένα στο παρελθόν.

«Η Κοινωνική Υπηρεσία έχει κάνει σε κάθε περίπτωση αυτό που έπρεπε παρουσία εισαγγελέων και αστυνομίας. Δεν ήταν η πρώτη φορά χτες, έχει ξαναγίνει», δήλωσε χαρακτηριστικά η κ. Τσιώτα. Η Αντιδήμαρχος επιβεβαίωσε επίσης πως η χθεσινή παρέμβαση προκλήθηκε από μια νέα ανώνυμη καταγγελία , ενώ διευκρίνισε πως η υπηρεσία βρισκόταν σε επαφή με την οικογένεια, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες.