Φρίκη στο Περιστέρι: Εντοπίστηκαν 6 ανήλικα παιδιά μέσα σε ακαθαρσίες – Συνελήφθησαν οι γονείς

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι αστυνομικοί τη Ομάδας ΔΙΑΣ που λίγο μετά τις 20.00 το βράδυ της Τρίτης (12/5) μπήκαν σε διαμέρισμα – τρώγλη στην οδό Κηπουπόλεως στο Περιστέρι και αντίκρισαν 6 ανήλικα παιδιά μέσα σε άθλιες συνθήκες, γεμάτα ακόμα και με ακαθαρσίες.

Η ΕΛΑΣ κινητοποιήθηκε μετά από ανώνυμη καταγγελία, με τους αστυνομικούς να πηγαίνουν στο σημείο και σοκάρονται ακόμη και από την οσμή που αναδύονταν από το διαμέρισμα. Εντός βρήκαν το ζευγάρι, ηλικίας 37 ετών ο άνδρας και 33 ετών η γυναίκα, καθώς και τα 6 ανήλικα παιδιά τους (σ.σ. από 3 έως 11 ετών) σε συνθήκες που μόνο ασφαλείας για την υγεία των παιδιών δεν ήταν. Άμεσα συνελήφθησαν οι γονείς με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο και οδηγήθηκαν στο ΤΔΕΕ Περιστερίου.

Σε ότι αφορά τα 6 ανήλικα παιδιά, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων για περίθαλψη και εξετάσεις. Για την τύχη τους που θα αποφασίσει ο εισαγγελέας, μόλις πάρει στα χέρια του όλα τα στοιχεία της δικογραφίας.