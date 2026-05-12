Ελλάδα Βιασμός Ανήλικοι Σύλληψη Αστυνομία Άγιος Παντελεήμονας

Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθη 45χρονος που καταζητούνταν για βιασμό ανήλικης

Στη σύλληψη 45χρονου αλλοδαπού, ο οποίος καταζητούνταν με καταδίκη σε ισόβια κάθειρξη για βιασμό ανήλικης, προχώρησε η ΕΛΑΣ στον Άγιο Παντελεήμονα.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Χειροπέδες σε 45χρονο αλλοδαπό πέρασαν το απόγευμα της 8ης Μαΐου αστυνομικοί, έπειτα από στοχευμένη επιχείρηση στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Σε βάρος του 45χρονου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή ισόβιας κάθειρξης για βιασμό ανήλικης, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία.

Όπως αναφέρεται, η πράξη για την οποία είχε καταδικαστεί είχε σημειωθεί τον Μάιο του 2023 στην περιοχή της Ομόνοιας, όπου φέρεται να απείλησε το θύμα με χαρτοκόπτη, ενώ είχε προχωρήσει και σε βιντεοσκόπηση της πράξης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα για τα περαιτέρω.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

