Φίλοι μεταξύ τους οι ληστές της Τιθορέας – Το αρχηγικό ζευγάρι και το «στρατηγείο» στο Γαλάτσι

Στενούς δεσμούς φιλίας φαίνεται πως είχαν αναπτύξει τα οκτώ άτομα που συνελήφθησαν από το ελληνικό FBI για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης που βρίσκεται πίσω από ένοπλες ληστείες τραπεζών σε Αττική και επαρχία.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι κατηγορούμενοι δεν συνδέονταν μόνο επιχειρησιακά, αλλά διατηρούσαν και προσωπικές σχέσεις, στοιχείο που –όπως εκτιμούν οι Αρχές– ενίσχυε τη συνοχή και τη μυστικότητα της ομάδας.

Η συνέντευξη Τύπου στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την υπόθεση της ληστείας σε τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα. pic.twitter.com/bGYMjStpCG — Flash.gr (@flashgrofficial) May 12, 2026

Παράλληλα, οι συλληφθέντες κατηγορούνται και για τη μεγάλη ληστεία που είχε σημειωθεί τον Απρίλιο του 2025 σε τραπεζικό υποκατάστημα στην Κατοχή Μεσολογγίου, όταν οι δράστες είχαν διαφύγει με περισσότερα από 230.000 ευρώ.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον το πλήρες εύρος της δράσης της ομάδας, καθώς θεωρούν ότι πρόκειται για οργανωμένη εγκληματική δομή με επαγγελματικό τρόπο δράσης, διακριτούς ρόλους και συμμετοχή σε σειρά ληστειών ανά την Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συλλέξει η ΕΛ.ΑΣ. όλα τα μέλη της εγκληματικής ομάδας βιοπορίζονται από τις ένοπλες ληστείες και μόνο ένας εργάζεται σε εταιρεία -ίσως και για προσχηματικούς λόγους. Όλοι τους έχουν ποινικό παρελθόν κατά περίπτωση για: κατοχή ναρκωτικών, νόμο περί όπλων, απείθεια, κλοπές, σωματικές βλάβες, εμπρησμό κ.ά. αδικήματα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο αρχηγός της συμμορίας είναι άνδρας και η σύντροφος του -με την οποία διαμένουν μαζί- είχε ρόλο υπαρχηγού.

ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΟΙ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΣΤΕΙΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ (ΦΩΤΟ: ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)

Το ελληνικό FBI φαίνεται πως το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχε συλλέξει σημαντικά στοιχεία για τη συμμορία των 8, έχοντας θέσει ορισμένους σε διακριτική επιτήρηση. Γι’ αυτό και μόλις παρατηρήθηκε -το Σάββατο (9/5)- μετακίνηση 4 ατόμων προς την Φθιώτιδα, υπήρξε κινητοποίηση αστυνομικών δυνάμεων καθώς οι Αρχές εκτίμησαν ότι ίσως ετοιμάζεται κάποιο «χτύπημα».

Δεν υπήρχε «επαναστατικό ταμείο»

Αν και οι περισσότεροι προέρχονται από τον αντιεξουσιαστικό χώρο, δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι τα χρήματα από τις ληστείες ή έστω κάποιο μέρος τους πήγαινε στο λεγόμενο «επαναστατικό ταμείο».

Ο βαρύς οπλισμός που βρέθηκε στο όχημα των πέντε αρχικά συλληφθέντων σε συνδυασμό με το γεγονός ότι Kalashnikov, Scorpion και πιστόλια είχαν σφαίρα στη θαλάμη, δείχνει ότι σκόπευαν να ανοίξουν πυρ για να διαφύγουν και δεν το έκαναν επειδή κατάλαβαν ότι οι αστυνομικοί της ΔΑΟΕ τους κυκλώσει και δεν υπήρχε διαφυγή. Σε ό,τι αφορά τη στιγμή της σύλληψης, η επιχείρηση έγινε από 15 αστυνομικούς του Τμήματος Ληστειών του «ελληνικού FBI», που κατάφεραν να εγκλωβίσουν σε αδιέξοδο κοντά στο Αλεποχώρι το δεύτερο όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες.

ΕΝΟΠΛΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ INTIME NEWS / ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Το επιχειρησιακό στρατηγείο της συμμορίας έχει εντοπιστεί και είναι στο Γαλάτσι, ένα διαμέρισμα απ’ το οποίο περνούσαν όλοι για διαβουλεύσεις και οδηγίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι κανένας από τους οκτώ συλληφθέντες δεν είναι συνεργάσιμος με τους αστυνομικούς, ενώ οι έξι αρνήθηκαν ακόμη και να δώσουν δακτυλικά αποτυπώματα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ληστείες, διακεκριμένες κλοπές, πλαστογραφίες, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και άλλα αδικήματα.