Το προφίλ των 8 δραστών της ληστείας στην Κάτω Τιθορέα - Πώς η Αστυνομία έφτασε στα ίχνη τους

Λίγες ώρες μετά την επεισοδιακή ληστεία σε υποκατάστημα της τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα στη Φθιώτιδα το πρωί της Δευτέρας 11 Μαΐου, οι αστυνομικές Αρχές έφτασαν στα ίχνη και προσήγαγαν τους 8 δράστες, ανάμεσά τους και δυο γυναίκες, οι οποίοι κρατούνται πλέον στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι πέντε μέλη, και συγκεκριμένα οι τέσσερις άνδρες και η μία γυναίκα, συνελήφθησαν το απόγευμα της Δευτέρας κοντά στο Αλεποχώρι, όπου τους είχαν στήσει ενέδρα οι αστυνομικοί της ΔΑΟΕ. Το κλιμάκιο της Αστυνομίας είχε ειδοποιηθεί από τα πρώτα λεπτά της ληστείας με αποτέλεσμα να δράσουν στοχευμένα, πιθανότατα έχοντας στην κατοχή τους συγκεκριμένες πληροφορίες που τους οδήγησαν γρήγορα στους δράστες.

Το προφίλ των δραστών

Σύμφωνα με πληροφορίες, τρεις από τους προσαχθέντες κινούνται στις παρυφές του αντιεξουσιαστικού χώρου, με τους δύο να προέρχονται από την περιοχή της Πάτρας. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν σε συνελεύσεις αντιεξουσιαστών, αλλά και σε συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις συμπαράστασης.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για ομάδα με χαρακτηριστικά «μίξης» αντιεξουσιαστών, ποινικών και χούλιγκαν. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι περισσότεροι δεν έχουν σοβαρό ποινικό παρελθόν, με εξαίρεση έναν εκ των προσαχθέντων που έχει απασχολήσει για παραβάσεις περί ναρκωτικών και αθλητικής βίας.

Βαρύς οπλισμός στα χέρια των Αρχών

Το όχημα με το οποίο διέφυγαν εγκαταλείφθηκε στο δρόμο προς το Ζεμενό Βοιωτίας ενώ στη συνέχεια φαίνεται πως τους παρέλαβε άλλο μέσο από το σημείο. Αν και οι δράστες επιχείρησαν να διαφύγουν, εγκλωβίστηκαν σε αδιέξοδους δρόμους με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να παραδοθούν.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, στο όχημα που εντοπίστηκε βρέθηκαν τόσο τα χρήματα της ληστείας όσο και βαρύς οπλισμός. Ειδικότερα, οι αστυνομικοί βρήκαν τέσσερις χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολυβόλο τύπου Scorpion και τέσσερα πιστόλια, όπως επίσης γεμιστήρες, πυροκροτητές και μεγάλος αριθμός φυσιγγίων στα σπίτια των προσαχθέντων.

Αμέσως μετά ακολούθησαν συντονισμένες επιχειρήσεις στο Λουτράκι, όπου συνελήφθη μια γυναίκα και στην Αθήνα, όπου οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε άλλους δύο άνδρες.

Το χρονικό της ληστείας με τις περούκες

Η ένοπλη ληστεία σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί σε υποκατάστημα τράπεζας στη Φθιώτιδα, όταν τρεις δράστες εισέβαλαν στο κατάστημα φορώντας περούκες, καπέλα και μάσκες για να καλύψουν τα χαρακτηριστικά τους.

Με την απειλή όπλων και φωνάζοντας «Πέστε όλοι κάτω», ακινητοποίησαν τρεις υπαλλήλους και δύο πελάτες. Ένας από τους ληστές κρατούσε καλάσνικοφ και επιτηρούσε τον χώρο, ενώ δεύτερος οδήγησε υπάλληλο στο χρηματοκιβώτιο, από όπου άρπαξαν περίπου 200.000 ευρώ.

Λίγο πριν τη διαφυγή τους, τρίτος συνεργός έφτασε στην είσοδο της τράπεζας και κράτησε ανοιχτές τις πόρτες για να διευκολύνει την αποχώρησή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη φυγή τους φέρεται να έπεσε μέρος των χρημάτων, με τους δράστες να σταματούν για να τα μαζέψουν.

Οι Αρχές εντόπισαν αργότερα το όχημα που είχε κλαπεί από περιοχή του Πειραιά, εγκαταλείφθηκε σε ερημικό σημείο χωρίς να καεί.