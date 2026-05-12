Χρυσοχοΐδης για τους «8» της Κάτω Τιθορέας: «Τους είχαμε υπό παρακολούθηση» - Οι ληστείες και τα ATM

Για τους 8 ληστές που «άρπαξαν» 200.000 ευρώ από τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας και συνελήφθησαν λίγο αργότερα με βαρύ οπλισμό, σε μια υπόθεση που έχει «άρωμα» αντάρτικου πόλης, μίλησε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τονίζοντας ότι οι δράστες της ληστείας βρίσκονταν για καιρό υπό παρακολούθηση από την ΕΛΑΣ.

«Το FBI, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό, πριν τη ληστεία», τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μιλώντας στο ΕΡΤNews.

Όπως ανέφερε ο κ. Χρυσοχοΐδης, η ληστεία στην τράπεζα της Κάτω Τιθορέας δεν ήταν το πρώτο «χτύπημα» της ομάδας. «Είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες. Μία πολή μεγάλη και άλλες μικρές», σημείωσε.

Η συγκεκριμένη ομάδα μπορεί να συνδέεται και με άλλες παράνομες δραστηριότητες, όπως είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. «Αυτά θα τα βρουν τα δικαστήρια, οι εισαγγελείς και η υπηρεσία που θα κάνει την έρευνα», πρόσθεσε.

«Πλούσιο» ιστορικό από ληστείες και ανατινάξεις ATM

Για οκτώ ένοπλες ληστείες, κάποιες μεγάλες και κάποιες μικρότερες, για ανατινάξεις ΑΤΜ, από τα οποία άρπαξαν χρήματα, καθώς και άλλες έκνομες ενέργειες, εξετάζονται τα οκτώ άτομα που συνελήφθησαν σε χρόνο-ρεκόρ λίγες ώρες μετά την τελευταία ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές.

Οι επιθέσεις σε ΑΤΜ εξετάζονται, καθώς στα σπίτια τους, εκτός από τον βαρύ οπλισμό, βρέθηκαν και καμένα χαρτονομίσματα, που εκτιμάται ότι προέρχονται από τις ανατινάξεις στα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου για τον FLASH, κατά τη σύλληψή τους, οι δράστες της χθεσινής ληστείας, τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα, είχαν στην κατοχή τους δύο χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολυβόλο scorpion και τέσσερα πιστόλια, όλα έτοιμα για χρήση, ενώ επίσης βρέθηκε στο αυτοκίνητο ολόκληρο το ποσό που είχαν αρπάξει από την τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα, περίπου 200.000 ευρώ.

Ακολούθησαν επιχειρήσεις σε Λουτράκι και Αθήνα, όπου συνελήφθησαν άλλοι δύο άνδρες και μία γυναίκα, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν τα καμένα χαρτονομίσματα, γεμιστήρες, πυροκροτητές και πολλά φυσίγγια.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο οι δράστες να έχουν σχέσεις με το επονομαζόμενο ένοπλο αντάρτικο πόλεως.

Για την υπόθεση αναμένεται να γίνουν αναλυτικές ανακοινώσεις από την ΕΛΑΣ το απόγευμα της Τρίτης (11/5). Πάντως, τουλάχιστον δύο από την ομάδα των ληστών είχαν τεθεί υπό παρακολούθηση από την ΔΑΟΕ, μετά την ένοπλη ληστεία στο υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας, τον Απρίλιο του 2025, όπου είχαν δράσει με πανομοιότυπο τρόπο με τη χθεσινή ληστεία στην Κάτω Τιθορέα.

Όλοι οι συλληφθέντες είναι ηλικίας έως 33 ετών και δεν έχουν απασχολήσει ιδιαίτερα τις Αρχές. Μόνο ένας είναι σεσημασμένος για ναρκωτικά και αθλητική βία, ενώ, κατά τις ίδιες πληροφορίες, τρεις έχουν καταγραφεί στο παρελθόν σε επεισόδια με αστυνομικούς.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ