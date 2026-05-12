Είχαν χρονομετρήσει ακόμη και το περιπολικό - Η παγίδα του ελληνικού FBI στους ληστές της Τιθορέας

Από το Σάββατο (9/5) οι αστυνομικοί του Τμήματος Ληστειών του ελληνικού FBI γνώριζαν ότι η «συμμορία των 8»προετοίμαζε χτύπημα στην περιοχή της Φθιώτιδας, καθώς είχαν διαπιστώσει μετακίνηση τεσσάρων μελών της με «επιχειρησιακό» όχημα.



Ήταν άλλωστε από μήνες σε διακριτική παρακολούθηση, χωρίς όμως να υπάρχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για το «δέσιμο» της δικογραφίας. Μαζί τους είχαν βαρύ οπλισμό αλλά και «πακιστανικά» κινητά τηλέφωνα, ενώ φαίνεται πως προετοίμαζαν αρκετό καιρό την ένοπλη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα καθώς είχαν επισκεφτεί ξανά την περιοχή με διάφορα οχήματα για κατόπτευση. Οι συλληφθέντες φαίνεται πως είχαν χρονομετρήσει ακόμη και την απόσταση από το Αστυνομικό Τμήμα μέχρι το τραπεζικό υποκατάστημα, γι’ αυτό και «χτύπησαν» μέσα σε 24 λεπτά με το περιπολικό να φτάνει 27 λεπτά αργότερα.



Δεν υπολόγιζαν όμως ότι στην περιοχή είχαν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από το ελληνικό FBI και περίμεναν το «χτύπημα». Το όχημα που χρησιμοποίησαν για την προσέγγιση και την αρχική διαφυγή τους από την τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα εντοπίστηκε πολύ γρήγορα από τις Αρχές, παρά το γεγονός ότι δεν το έκαψαν -για να μη δώσουν στίγμα προς τα που κινούνται- αλλά το «καθάρισαν» και το εγκατέλειψαν σε ερημική τοποθεσία.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ληστειών κατάφεραν να εντοπίσουν το δεύτερο όχημα και μετά από καταδίωξη τους εγκλώβισαν σε ερημική τοποθεσία κοντά στο Αλεποχώρι. Οι πέντε επιβαίνοντες βγήκαν, όπως διαπιστώθηκε είχαν σφαίρα στη θαλάμη των όπλων τους, αλλά παραδόθηκαν καθώς κατάλαβαν ότι δεν υπήρχε διαφυγή. Είχαν μαζί τους ακόμη και χειροβομβίδες που δεν χρησιμοποίησαν.



Στην περιοχή του Γαλατσίου έχει εντοπιστεί το επιχειρησιακό «στρατηγείο», το οποίο όλοι επισκέπτονταν με αυστηρά μέτρα προφύλαξης: δεν στάθμευαν το όχημα τους σε απόσταση μικρότερη του ενός χλμ., έκαναν προηγουμένως ακόμη και πέντε κύκλους για να βεβαιωθούν ότι δεν παρακολουθούνται και περπατούσαν μέχρι το «στρατηγείο».

Ο αρχηγός και η σύντροφος του ήταν υπαρχηγοί της «συμμορίας των 8», ενώ παρά τις στενές σχέσεις με τον αντιεξουσιαστικό χώρο -σε Πάτρα και Εξάρχεια- δεν φαίνεται να έχουν συμμετοχή σε ενέργειες που συνδέονται με το αντάρτικο πόλεως.



Στις κατ’ οίκον έρευνες έχει βρεθεί οπλισμός, πυροκροτητές, φυσίγγια και χειροβομβίδες, ενώ η ΕΛΑΣ έχει καταρτίσει αναλυτικό πίνακα με τα «χτυπήματα» της συμμορίας των 8. Η υπόθεση παίρνει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης.