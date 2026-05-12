Ληστεία στην Κάτω Τιθορέα: Ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα στους 8 συλληφθέντες

Ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα αλλά και πλημμελήματα ασκήθηκε κατά περίπτωση στους οκτώ συλληφθέντες για την υπόθεση της ένοπλης ληστείας σε υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για τις απολογίες τους.

Η συνέντευξη Τύπου στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την υπόθεση της ληστείας σε τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα. pic.twitter.com/bGYMjStpCG — Flash.gr (@flashgrofficial) May 12, 2026

Τα αδικήματα που αντιμετωπίζουν

Η δίωξη περιλαμβάνει τα κακουργήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της διακεκριμένης κλοπής, της ληστείας, της διακεκριμένης οπλοφορίας και της διακεκριμένης οπλοκατοχής.

Παράλληλα, αντιμετωπίζουν και πλημμεληματικές κατηγορίες για παραποίηση αριθμού πινακίδων, βία κατά υπαλλήλων, κατοχή ναρκωτικών για ίδια χρήση, οπλοκατοχή και οπλοφορία.

Η μεταγωγή των συλληφθέντων στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων πραγματοποιήθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Στο σημείο βρέθηκε και ομάδα νεαρών ατόμων, που φώναζε συνθήματα συμπαράστασης προς τους κατηγορούμενους.

Το χρονικό της ένοπλης ληστείας

Η ληστεία σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί σε τραπεζικό υποκατάστημα στη Φθιώτιδα, όταν τρεις δράστες εισέβαλαν φορώντας περούκες, καπέλα και μάσκες, ώστε να αποκρύψουν τα χαρακτηριστικά τους.

Με την απειλή όπλων και φωνάζοντας «Πέστε όλοι κάτω», ακινητοποίησαν τρεις υπαλλήλους και δύο πελάτες. Ένας από τους δράστες κρατούσε καλάσνικοφ και επιτηρούσε τον χώρο, ενώ δεύτερος οδήγησε υπάλληλο στο χρηματοκιβώτιο, από όπου άρπαξαν περίπου 200.000 ευρώ.

«Δεμένη» ομάδα με προσωπικές σχέσεις

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα οκτώ άτομα πουσυνελήφθησαν από το ελληνικό FBI φαίνεται πως διατηρούσαν στενές προσωπικές σχέσεις και δεσμούς φιλίας, πέρα από την επιχειρησιακή συνεργασία τους.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι το στοιχείο αυτό ενίσχυε τη συνοχή και τη μυστικότητα της εγκληματικής οργάνωσης.

Παράλληλα, οι συλληφθέντες κατηγορούνται και για τη μεγάλη ληστεία που είχε σημειωθεί τον Απρίλιο του 2025 σε τραπεζικό υποκατάστημα στην Κατοχή Μεσολογγίου, από όπου οι δράστες είχαν διαφύγει με περισσότερα από 230.000 ευρώ.