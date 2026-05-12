«Ηλικιωμένοι» ληστές: Πώς η ΕΛΑΣ «ξήλωσε» τη συμμορία που χτύπησε την τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα

Η Ελληνική Αστυνομία παρουσίασε λεπτομέρειες για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να βρίσκεται πίσω από σειρά ένοπλων ληστειών σε τραπεζικά υποκαταστήματα, κάνοντας λόγο για μία «ιδιαίτερα επικίνδυνη» συμμορία με βαρύ οπλισμό και οργανωμένη επιχειρησιακή δράση.

Όπως ανακοίνωσε ο διοικητής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, υποστράτηγος Φώτης Ντουίτσης, η υπόθεση ξετυλίχθηκε μετά τη ληστεία που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 11 Μαΐου 2026 σε υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δύο από τους δράστες εισέβαλαν στην τράπεζα μεταμφιεσμένοι σε ηλικιωμένους, φορώντας περούκες, ψεύτικα γένια και μουστάκια. Υπό την απειλή πιστολιών και υποπολυβόλου τύπου Scorpion ακινητοποίησαν πελάτες και εργαζόμενους και άρπαξαν περίπου 217.000 ευρώ.

Την ίδια ώρα, τρίτος συνεργός βρισκόταν έξω από το κατάστημα κρατώντας καλάσνικοφ και επιτηρούσε τον χώρο, ενώ μετά τη ληστεία οι δράστες διέφυγαν με αυτοκίνητο που έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας. Λίγο αργότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, εγκατέλειψαν το πρώτο όχημα και επιβιβάστηκαν σε δεύτερο αυτοκίνητο διαφυγής, επίσης με πλαστές πινακίδες, όπου τους περίμενε ακόμη ένα μέλος της οργάνωσης.

Οι κινήσεις τους όμως φαίνεται πως είχαν ήδη τεθεί στο μικροσκόπιο των Αρχών. Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, σε συνεργασία με τις τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες, κατάφεραν να συνδέσουν άμεσα τη ληστεία με εγκληματική οργάνωση που βρισκόταν ήδη υπό διερεύνηση για παρόμοιες υποθέσεις από το 2022.

Ακολούθησε διακριτική παρακολούθηση του οχήματος διαφυγής και λίγες ώρες αργότερα οργανώθηκε επιχείρηση ακινητοποίησης στην περιοχή του Σχίνου Κορινθίας.

Όπως υπογραμμίστηκε από την ΕΛ.ΑΣ., το σημείο της επέμβασης είχε επιλεγεί προσεκτικά ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια πολιτών, καθώς οι δράστες θεωρούνταν ιδιαίτερα επικίνδυνοι και έφεραν βαρύ οπλισμό. Παρά την αντίσταση που προέβαλαν, πέντε άτομα συνελήφθησαν επί τόπου, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονες έρευνες σε σπίτια και χώρους ενδιαφέροντος σε Αττική και άλλες περιοχές της χώρας.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων συνελήφθησαν συνολικά οκτώ άτομα, ανάμεσά τους και δύο γυναίκες, ενώ η αστυνομία κάνει λόγο για εγκληματική οργάνωση με διακριτούς ρόλους και επαγγελματική μεθοδολογία δράσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, τα μέλη της συμμορίας πραγματοποιούσαν πολυήμερες κατόπτευσεις στόχων, χρησιμοποιούσαν κλεμμένα οχήματα και μοτοσικλέτες, πλαστές πινακίδες, μέσα μεταμφίεσης και λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης προκειμένου να καλύπτουν τα ίχνη τους.

Flash.gr/Ευγενία Γιαννακέλου

Η έρευνα οδήγησε επίσης στον εντοπισμό μεγάλου οπλοστασίου. Σε σπίτια, οχήματα και χώρους που χρησιμοποιούσαν οι κατηγορούμενοι βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, καλάσνικοφ, υποπολυβόλο Scorpion, πέντε πιστόλια, πέντε χειροβομβίδες, φυσίγγια, γεμιστήρες, πυροκροτητές, αλεξίσφαιρο γιλέκο, πλαστές πινακίδες, περούκες, ψεύτικες γενειάδες και εργαλεία διάρρηξης.



Η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε ακόμη ότι ανακτήθηκε σχεδόν ολόκληρο το ποσό που είχε αφαιρεθεί από την τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα, καθώς κατασχέθηκαν περισσότερα από 215.000 ευρώ.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 11 ληστείες σε τραπεζικά υποκαταστήματα, μία απόπειρα διάρρηξης ΑΤΜ, 11 κλοπές μοτοσικλετών και τέσσερις κλοπές αυτοκινήτων, με το συνολικό οικονομικό όφελος της οργάνωσης να ξεπερνά τις 483.000 ευρώ.