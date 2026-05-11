Στα χέρια της ΕΛΑΣ οι ληστές της τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα - Βρέθηκε βαρύς οπλισμός

Στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων προσήχθησαν το απόγευμα της Δευτέρας (11/5) οκτώ άτομα, εκ των οποίων έξι άνδρες και δύο γυναίκες. Τα συγκεκριμένα άτομα βρέθηκαν στα χέρια της ΕΛΑΣ στο πλαίσιο της έρευνας για την ένοπλη ληστεία που σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της 11ης Μαΐου σε υποκατάστημα τράπεζας σε περιοχή της Φθιώτιδας, αλλά και για συμμετοχή σε άλλες ληστείες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τρεις από τους προσαχθέντες κινούνται στις παρυφές του αντιεξουσιαστικού χώρου, με τους δύο να προέρχονται από την περιοχή της Πάτρας. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, έχουν συμμετάσχει κατά το παρελθόν σε συνελεύσεις αντιεξουσιαστών, αλλά και σε συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις συμπαράστασης.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για ομάδα με χαρακτηριστικά «μίξης» αντιεξουσιαστών, ποινικών και χούλιγκαν. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι περισσότεροι δεν έχουν σοβαρό ποινικό παρελθόν, με εξαίρεση έναν εκ των προσαχθέντων που έχει απασχολήσει για παραβάσεις περί ναρκωτικών και αθλητικής βίας.

Βαρύς οπλισμός στα χέρια των Αρχών

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, στο όχημα που εντοπίστηκε βρέθηκαν τόσο τα χρήματα της ληστείας όσο και βαρύς οπλισμός.

Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν τέσσερις χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολυβόλο τύπου Scorpion και τέσσερα πιστόλια, ενώ βρέθηκαν ακόμη γεμιστήρες, πυροκροτητές και μεγάλος αριθμός φυσιγγίων στα σπίτια των προσαχθέντων.

Ληστεία με περούκες και καλάσνικοφ

Η ένοπλη ληστεία σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί σε υποκατάστημα τράπεζας στη Φθιώτιδα, όταν τρεις δράστες εισέβαλαν στο κατάστημα φορώντας περούκες, καπέλα και μάσκες για να καλύψουν τα χαρακτηριστικά τους.

Με την απειλή όπλων και φωνάζοντας «Πέστε όλοι κάτω», ακινητοποίησαν τρεις υπαλλήλους και δύο πελάτες. Ένας από τους ληστές κρατούσε καλάσνικοφ και επιτηρούσε τον χώρο, ενώ δεύτερος οδήγησε υπάλληλο στο χρηματοκιβώτιο, από όπου άρπαξαν περίπου 200.000 ευρώ.

Λίγο πριν τη διαφυγή τους, τρίτος συνεργός έφτασε στην είσοδο της τράπεζας και κράτησε ανοιχτές τις πόρτες για να διευκολύνει την αποχώρησή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη φυγή τους φέρεται να έπεσε μέρος των χρημάτων, με τους δράστες να σταματούν για να τα μαζέψουν.

Οι Αρχές εντόπισαν αργότερα το όχημα διαφυγής στον δρόμο προς το Ζεμενό Αράχοβας. Το αυτοκίνητο, που είχε κλαπεί από περιοχή του Πειραιά, εγκαταλείφθηκε σε ερημικό σημείο χωρίς να καεί, ενώ οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι δράστες διέφυγαν με δεύτερο όχημα.