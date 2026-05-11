Κάτω Τιθορέα: Βρέθηκε άθικτο το αυτοκίνητο των ληστών της τράπεζας - Είχε κλαπεί από τον Πειραιά

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την ένοπλη ληστεία που σημειώθηκε στην Κάτω Τιθορέα, με τις αστυνομικές αρχές να εντοπίζουν το όχημα που φέρονται να χρησιμοποίησαν οι δράστες για τη διαφυγή τους από το τραπεζικό κατάστημα από το οποίο άρπαξαν περίπου 200.000 ευρώ.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, το όχημα βρέθηκε στον δρόμο που οδηγεί στο Ζεμενό Αράχοβας. Είχε κλαπεί αργά το βράδυ της Κυριακής από περιοχή του Πειραιά. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι ληστές το εγκατέλειψαν σε ερημική τοποθεσία, χωρίς να το κάψουν.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι εκτιμάται πως οι δράστες διέφυγαν από το σημείο με δεύτερο όχημα, το οποίο και αναζητείται στο πλαίσιο των ερευνών της ΕΛ.ΑΣ.

To χρονικό της ληστείας

Tο περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί όπου οι τρεις δράστες υπό την απειλή των όπλων μπήκαν στην τράπεζα φορώντας περούκες, καπέλα και μάσκες, προκειμένου να καλύψουν τα χαρακτηριστικά τους. Με την εντολή «Πέστε όλοι κάτω», τρομοκρατημένοι οι τρεις υπάλληλοι και οι δύο πελάτες βρέθηκαν στο έδαφος, ενώ ο ένας από τους ληστές, τους επέβλεπε με ένα καλάσνικοφ. Ο δεύτερος δράστης, επίσης με την απειλή όπλου οδήγησε έναν από τους υπαλλήλους στο χρηματοκιβώτιο, που λειτουργεί με χρονοκαθυστέρηση, από το οποίο φαίνεται πως «σήκωσε» περίπου 200.000 ευρώ, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστό το ακριβές ποσό.

20 λεπτά αργότερα και λίγο πριν ολοκληρωθεί η ληστεία ένας τρίτος από την ομάδα των ληστών κατέφτασε στην είσοδο της τράπεζας και κρατώντας τις πόρτες ανοιχτές διευκόλυνε τους συνεργούς του να αποχωρήσουν.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ενώ αποχώρησαν οι τρεις δράστες φέρεται να τους έπεσε μέρος των χρημάτων, τα οποία σταμάτησαν να μαζέψουν πριν τραπούν σε φυγή.

Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο μάρκας Peugeot ασημί χρώματος και διέφυγαν με κατεύθυνση προς τη Βελίτσα Παρνασσού. Πάντως, σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες φαίνεται να είχαν συγκεκριμένο σχέδιο με τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους να βρίσκονται σε εξέλιξη στη γύρω περιοχή.