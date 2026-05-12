Έτοιμοι για μάχη οι ληστές της Τιθορέας: Ο βαρύς οπλισμός και η πιθανή σχέση με το «αντάρτικο πόλης»

Προετοιμασμένοι για μάχη με αστυνομικούς ήταν οι πέντε (σ.σ. τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα) που επέβαιναν στο όχημα το οποίο ακινητοποιήθηκε μετά από καταδίωξη κοντά στο Αλεποχώρι, καθώς όταν τους κύκλωσαν οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI, εμφανίστηκαν με τα όπλα στα χέρια και με σφαίρα στη θαλάμη.

Όταν κατάλαβαν όμως ότι είναι εγκλωβισμένοι και δεν υπάρχει περιθώριο διαφυγής, παραδόθηκαν χωρίς να προβάλουν αντίσταση καθώς θα ήταν μάταιο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ήταν «φορτωμένοι» με πολεμικό τυφέκιο Ak-47 Kalashnikov, τέσσερα πιστόλια, ένα υποπολυβόλο Scorpion και τέσσερις χειροβομβίδες, ενώ στις έρευνες που έγιναν στα σπίτια τους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από την ΕΛΑΣ πυροκροτητές, γεμιστήρες, πάρα πολλά φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων και άλλα υλικά για το οπλοστάσιό τους.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε συνολικά σε 8 προσαγωγές που εντός της ημέρας αναμένεται να γίνουν και τυπικά συλλήψεις, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για πρόσωπα που θεωρούνται «αχαρτογράφητα» για την ποινική τους δράση.

Έρευνα μέσω DNA για άλλα «χτυπήματα»

Γι’ αυτό και θεωρείται κλειδί η εξέταση των δακτυλικών αποτυπωμάτων και του DNA τους, προκειμένου να φανεί σε ποιες άλλες ενέργειες - «χτυπήματα» έχουν συμμετάσχει.

Πριν από περίπου ένα χρόνο, τον Απρίλιο του 2025, μετά την ένοπλη ληστεία στο υποκατάστημα τράπεζας στην Κατοχή Μεσολογγίου, το ελληνικό FBI ξεκίνησε να συλλέγει στοιχεία σε μία προσπάθεια να χαρτογραφήσει τα πρόσωπα αυτά. Όλοι τους είναι νεαρής ηλικίας -κανένας πάνω από 33 ετών-, ενώ τουλάχιστον 2-3 άτομα προέρχονται από τον αντιεξουσιαστικό χώρο, έχοντας μάλιστα και ενεργή συμμετοχή σε συνελεύσεις, όπως αυτές της Πάτρας.

Πιθανή σχέση με το «αντάρτικο πόλης»

Οι αστυνομικοί της ΔΑΟΕ εκτιμούν ότι εκτός από αυτές τις δύο ένοπλες ληστείες σε τράπεζες, οι 8 εμπλέκονται και σε άλλα «χτυπήματα» που μέχρι στιγμής παραμένουν ανεξιχνίαστα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, θα εξεταστεί και το ενδεχόμενο να έχουν σχέσεις με το επονομαζόμενο ένοπλο αντάρτικο πόλεως.

Το βράδυ στη ΓΑΔΑ ήταν δύσκολο για τους 8 συλληφθέντες, με τους δράστες να υποβάλονται σε ανακρίσεις από τους αξιωματικούς του ελληνικού FBI σε μία προσπάθεια να κερδηθεί χρόνος, καθώς σήμερα Τρίτη (12/5) οδηγούνται ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Το χρονικό της ληστείας με τις περούκες

Η ένοπλη ληστεία σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί της Δευτέρας (11/5) σε υποκατάστημα τράπεζας στη Φθιώτιδα, όταν τρεις δράστες εισέβαλαν στο κατάστημα φορώντας περούκες, καπέλα και μάσκες για να καλύψουν τα χαρακτηριστικά τους.

Με την απειλή όπλων και φωνάζοντας «Πέστε όλοι κάτω», ακινητοποίησαν τρεις υπαλλήλους και δύο πελάτες. Ένας από τους ληστές κρατούσε καλάσνικοφ και επιτηρούσε τον χώρο, ενώ δεύτερος οδήγησε υπάλληλο στο χρηματοκιβώτιο, από όπου άρπαξαν περίπου 200.000 ευρώ.

Λίγο πριν τη διαφυγή τους, τρίτος συνεργός έφτασε στην είσοδο της τράπεζας και κράτησε ανοιχτές τις πόρτες για να διευκολύνει την αποχώρησή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη φυγή τους φέρεται να έπεσε μέρος των χρημάτων, με τους δράστες να σταματούν για να τα μαζέψουν.

Οι Αρχές εντόπισαν αργότερα το όχημα που είχε κλαπεί από περιοχή του Πειραιά, εγκαταλείφθηκε σε ερημικό σημείο χωρίς να καεί.