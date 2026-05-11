Ιωάννινα: Επιχείρηση διάσωσης 70χρονου μοτοσικλετιστή στο Ζαγόρι

Τραυματισμένος εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή ανάμεσα στα χωριά Δικόρυφο και Κήποι Ζαγορίου, από άνδρες της Πυροσβεστικής Ιωαννίνων, ένας 70χρονος Αυστριακός τουρίστας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, για άγνωστο λόγο ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας που οδηγούσε, με αποτέλεσμα να ανατραπεί σε πρανές.

Ο μοτοσικλετιστής συμμετείχε μαζί με ομάδα 12 Αυστριακών σε μηχανοκίνητη εξόρμηση στην περιοχή του Ζαγορίου, όταν σημειώθηκε το περιστατικό γύρω στις 18:00.

Άμεσα ξεκίνησε επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν 27 πυροσβέστες από τον 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ιωαννίνων, την 5η ΕΜΑΚ και την 5η ΕΜΟΔΕ, με τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ. και του ΕΚΑΒ.

Λίγο πριν τις 20:00, πυροσβέστες και γιατρός του ΕΚΑΒ προσέγγισαν τον τραυματία και του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.