Μεσολόγγι: Νεκρός ηλικιωμένος που έπεσε με μοτοσικλέτα στο λιμάνι

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας ηλικιωμένος άνδρας στο Μεσολόγγι, ο οποίος έπεσε με τη μοτοσικλέτα του στο λιμάνι της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του aixmi-news.gr, η πτώση στο νερό έγινε αντιληπτή και ειδοποιήθηκε το Λιμεναρχείο, ενώ ένας ιδιοκτήτης σκάφους που ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι βούτηξε στα νερά για να βοηθήσει.

Ο άτυχος άνδρας ανασύρθηκε και παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Μεσολογγίου, αφήνοντας την τελευταία του πνοή.