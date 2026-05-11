Νέο τροχαίο ανηλίκων με πατίνι: Στο νοσοκομείο δύο 15χρονοι στα Χανιά

Οι νεαροί επέβαιναν στο ίδιο πατίνι, όταν έχασαν τον έλεγχο του οχήματος και βγήκαν εκτός δρόμου.

Φωτό: ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ/EUROKINISSI
Γιώργος Διάκος

Τραυματισμένοι μετά από πτώση από ηλεκτρικό πατίνι, βρέθηκαν δύο 15χρονοι στα Χανιά το μεσημέρι της Κυριακής (10/5) σε δρόμο στην περιοχή του Δήμου Πλατανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει η ΕΡΤ, οι δύο ανήλικοι επέβαιναν μαζί στο ίδιο πατίνι, όταν για άγνωστο λόγο έχασαν τον έλεγχο κινούμενοι σε κατηφορικό τμήμα του δρόμου, με αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί της πορείας του και να βγουν εκτός δρόμου.

Άμεσα στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ, όπου με ασθενοφόρο μετέφερε τους τραυματίες στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, ευτυχώς χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.

Φωτό: ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI

