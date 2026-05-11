Ηράκλειο: Σε τροχιά υλοποίησης η δομή μεταναστών – Επιθεώρηση από κλιμάκιο του Υπουργείου

Στο Ηράκλειο αναμένεται μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Cretalive, κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία στον χώρο που προορίζεται να λειτουργήσει ως προσωρινή δομή φύλαξης και φιλοξενίας μεταναστών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το κλιμάκιο θα επιθεωρήσει τις εγκαταστάσεις του πρώην εργοστασίου που έχει επιλεγεί για τη δημιουργία της δομής, στην περιοχή των Μαλάδων.

