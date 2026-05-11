Το συγκινητικό χειρόγραφο σημείωμα του Πατριάρχη Βαρθολομαίου προς την οικογένεια του Νικήτα

Χειρόγραφο σημείωμα προς την οικογένεια του 21χρονου Νικήτα ο οποίος δολοφονήθηκε από τον 54χρονο στην Κρήτη, έγραψε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, το πρωί της Κυριακής 10 Μαΐου ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Πρόδρομος παρέστη, συμπροσευχόμενος από του Ιερού Βήματος, στην Πατριαρχική και Συνοδική Θεία Λειτουργία στο Φανάρι. Εκεί ο Μητροπολίτης Πρόδρομος έγινε δεκτός σε ακρόαση από τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος εξέφρασε το ενδιαφέρον για την υπόθεση της δολοφονίας του Νικήτα.

Παράλληλα, ο κ.κ. Βαρθολομαίος παρέδωσε στον Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου χειρόγραφο σημείωμα «συμπαθείας προς την οικογένεια του μακαριστού Νικήτα, με την ευχή να μην υπάρξουν στο μέλλον άλλες παρόμοιες τραγωδίες».

Στο σημείωμα αναφέρει: «Στην οικογένεια του Νικήτα την συμπάθεια και τα πατρικά συλλυπητήρια μου. Αιωνία η μνήμη του αγαπημένου παιδιού σας. Σας χαιρετώ, σας ευλογώ και σας εύχομαι καλή υπομονή και κουράγιο».