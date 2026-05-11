Το συγκινητικό χειρόγραφο σημείωμα του Πατριάρχη Βαρθολομαίου προς την οικογένεια του Νικήτα
Η συνάντηση του Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Προδρόμου, με τον Οικουμενικό Πατριάρχη στο Φανάρι και το ενδιαφέρον του κ.κ. Βαρθολομαίου για την υπόθεση της δολοφονίας του 21χρονου.
Χειρόγραφο σημείωμα προς την οικογένεια του 21χρονου Νικήτα ο οποίος δολοφονήθηκε από τον 54χρονο στην Κρήτη, έγραψε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.
Σύμφωνα με το cretalive.gr, το πρωί της Κυριακής 10 Μαΐου ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Πρόδρομος παρέστη, συμπροσευχόμενος από του Ιερού Βήματος, στην Πατριαρχική και Συνοδική Θεία Λειτουργία στο Φανάρι. Εκεί ο Μητροπολίτης Πρόδρομος έγινε δεκτός σε ακρόαση από τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος εξέφρασε το ενδιαφέρον για την υπόθεση της δολοφονίας του Νικήτα.
Παράλληλα, ο κ.κ. Βαρθολομαίος παρέδωσε στον Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου χειρόγραφο σημείωμα «συμπαθείας προς την οικογένεια του μακαριστού Νικήτα, με την ευχή να μην υπάρξουν στο μέλλον άλλες παρόμοιες τραγωδίες».
Στο σημείωμα αναφέρει: «Στην οικογένεια του Νικήτα την συμπάθεια και τα πατρικά συλλυπητήρια μου. Αιωνία η μνήμη του αγαπημένου παιδιού σας. Σας χαιρετώ, σας ευλογώ και σας εύχομαι καλή υπομονή και κουράγιο».