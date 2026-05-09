Δολοφονία Νικήτα: Στον Κορυδαλλό υπό άκρα μυστικότητα ο 54χρονος και η σύζυγός του - Τα νέα στοιχεία

Με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και υπό άκρα μυστικότητα μεταφέρθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού, μετά την απόφαση για την προφυλάκισή τους, ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του Νικήτα στην Κρήτη και η 56χρονη σύζυγός του.

Ο 54χρονος δράστης και η 56χρονη σύζυγός του οδηγήθηκαν ακτοπλοϊκώς από την Κρήτη προς τον Πειραιά, συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε ειδική πτέρυγα των φυλακών, όπου εφαρμόζονται αυξημένα μέτρα ασφαλείας λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης αλλά και της έντασης που έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Κρήτης και υπό τον φόβο βεντέτας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 56χρονη κρατείται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με τις Αρχές να λαμβάνουν αυστηρά μέτρα ώστε να αποτραπούν πιθανές εντάσεις ή επεισόδια τόσο κατά τη μεταγωγή όσο και κατά την παραμονή τους στον Κορυδαλλό.

Τα νέα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση

Την ίδια ώρα, νέα δεδομένα από την ιατροδικαστική εξέταση του 21χρονου Νικήτα ρίχνουν φως στις συνθήκες της αιματηρής επίθεσης που συγκλόνισε το Ηράκλειο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η ιατροδικαστική έκθεση που αναμένεται να παραδοθεί τις επόμενες ημέρες στην Ελληνική Αστυνομία καταγράφει ότι ο 21χρονος δέχθηκε συνολικά έξι σφαίρες, όλες στον κορμό.

Από τα τραύματα, τα πέντε χαρακτηρίζονται διαμπερή, ενώ ένα είναι τυφλό, καθώς η βολίδα παραμένει στο σώμα του θύματος και αναμένεται να εξεταστεί περαιτέρω στο πλαίσιο της βαλλιστικής έρευνας.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο εύρημα που δείχνει ότι μία από τις σφαίρες φέρεται να έχει εισέλθει πισώπλατα. Οι ιατροδικαστές εντόπισαν έγκαυμα στην πλάτη του 21χρονου, στοιχείο που εκτιμάται πως αποτελεί το σημείο εισόδου της βολής.

Το σενάριο για «χαριστική βολή»

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί ποιο από τα τραύματα ήταν τελικά θανατηφόρο, ωστόσο οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για χτύπημα στον κορμό, κοντά στη μασχάλη.

Παράλληλα, οι αποστάσεις από τις οποίες φέρονται να πυροβολήθηκαν οι βολές βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τέσσερις σφαίρες ρίχθηκαν από απόσταση περίπου δύο έως τριών μέτρων.

Για άλλες δύο βολές, όμως, οι εκτιμήσεις δείχνουν πολύ πιο κοντινή απόσταση, με το ενδεχόμενο να πρόκειται για «χαριστικές βολές» να εξετάζεται σοβαρά από τους ερευνητές. Σύμφωνα με το ίδιο σενάριο, ο 54χρονος φέρεται να πλησίασε τον 21χρονο όταν εκείνος είχε ήδη πέσει στο έδαφος.

Συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση

Η υπόθεση της δολοφονίας του Νικήτα έχει προκαλέσει ισχυρό σοκ στην Κρήτη και συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών των αστυνομικών και δικαστικών Αρχών, οι οποίες εξετάζουν όλα τα στοιχεία που προκύπτουν από τις καταθέσεις, τη βαλλιστική ανάλυση και την ιατροδικαστική έρευνα.

Τα επόμενα 24ωρα θεωρούνται κρίσιμα για την πορεία της υπόθεσης, καθώς αναμένονται τα πλήρη πορίσματα που θα αποσαφηνίσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η φονική επίθεση.