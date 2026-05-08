Δολοφονία Νικήτα: Στην πλάτη μία από τις 6 σφαίρες του 54χρονου - Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση

Στο φως της δημοσιότητας δόθηκαν νέα δεδομένα που προκύπτουν από την ιατροδικαστική έκθεση που πραγματοποιήθηκε στη σορό του άτυχου 21χρονου Νικήτα ο οποίος δολοφονήθηκε από 54χρονο στη μέση του δρόμου στην Αμμουδάρα την Τρίτη 5 Μαΐου.

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, στην επίσημη έκθεση αναφέρεται ότι ο νεαρός δέχθηκε συνολικά έξι σφαίρες, όλες στην περιοχή του κορμού. Από τα τραύματα, τα πέντε είναι διαμπερή, ενώ ένα χαρακτηρίζεται τυφλό, καθώς η βολίδα παραμένει στο σώμα του θύματος. Επιπρόσθετα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο στοιχείο ότι μία από τις σφαίρες φαίνεται να έχει πλήξει τον 21χρονο από πίσω, καθώς στην πλάτη εντοπίστηκε έγκαυμα που θεωρείται ένδειξη σημείου εισόδου της βολίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η κρητική ιστοσελίδα maleviziotis, η έκθεση θα διαβιβαστεί στην ΕΛ.ΑΣ. μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Την ίδια ώρα, οι ιατροδικαστικές αρχές δεν έχουν ακόμη καταλήξει με βεβαιότητα ποιο από τα τραύματα ήταν τελικά το μοιραίο, αν και εκτιμάται πως η θανατηφόρα βολή έπληξε τον κορμό κοντά στη μασχάλη.

Σε ό,τι αφορά την απόσταση των πυροβολισμών, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι τέσσερις βολές ρίχθηκαν από περίπου 2 έως 3 μέτρα. Για ακόμη δύο πυροβολισμούς εξετάζεται το ενδεχόμενο να έγιναν από πολύ πιο κοντινή απόσταση, με τις εκτιμήσεις να συγκλίνουν στο ότι ενδέχεται να πρόκειται για χαριστικές βολές, τη στιγμή που ο 21χρονος βρισκόταν ήδη τραυματισμένος στο έδαφος.

«Αφήστε τις οικογένειες να θρηνήσουν»

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο κ. Κοκοσάλης, η απολογία του βασικού κατηγορουμένου ήταν πολύωρη και πραγματοποιήθηκε υπό έντονη συναισθηματική φόρτιση. «Ήτανε μια απολογία πολύωρη, ειδικά του βασικού κατηγορουμένου με έντονη συγκινησιακή φόρτιση και με διακυμάνσεις στην ψυχολογία του», τόνισε χαρακτηριστικά, απευθύνοντας έκκληση για ψυχραιμία.

Μάλιστα ο συνήγορος υπεράσπισης κάλεσε όσους παρεμβαίνουν δημόσια να αποφεύγουν αναφορές σε μη επιβεβαιωμένα στοιχεία, τονίζοντας ότι τέτοιες τοποθετήσεις επιβαρύνουν το κλίμα. «Αφήστε τις οικογένειες να θρηνήσουν και να συνειδητοποιήσουν», είπε χαρακτηριστικά ο συνήγορος του 54χρονου και της συζύγου του.

«Προσχεδιασμένη εκτέλεση με περιύβριση νεκρού»

Από την πλευρά της οικογένειας του 21χρονου θύματος, η δικηγόρος Αλεξάνδρα Σπανάκη υποστήριξε ότι πρόκειται για «προσχεδιασμένη εκτέλεση και μάλιστα με ιδιαίτερης απαξίας πράξεις περιύβρισης του νεκρού, καθώς ενώ το παιδί ήταν νεκρό το χτυπούσε και το κλωτσούσε».

Όπως επίσης ανέφερε η κ. Σπανάκη, τα στοιχεία της δικογραφίας και τα πορίσματα των πραγματογνωμόνων δεν επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων σε σχέση με το τροχαίο δυστύχημα, στο οποίο έχασε τη ζωή του ο γιος του 54χρονου και πως σύμφωνα με τα στοιχεία τόσο του πραγματογνώμονα που διόρισε εκείνη, όσο και του πραγματογνώμονα που διορίστηκε με σχετική εντολή από Τροχαία, «συνετέλεσε ουσιωδώς η κατασκευή του δρόμου στο σημείο εκείνο, ώστε να εκτραπεί το όχημα και τελικώς να προσκρούσει σε παρακείμενη κολόνα» και πως η ταχύτητα του οχήματος δεν ξεπερνούσε όπως ανέφερε η ίδια, τα 70 χλμ. την ώρα.