Μητροπολίτης Ρεθύμνης για δολοφονία Νικήτα: «Άλλο η αληθινή λεβεντιά και άλλο οι ψευτοκαπεταναίοι»

Μήνυμα κατά της αυτοδικίας και της βίας στέλνει ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Πρόδρομος, λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα, καλώντας παράλληλα σε «αφοπλισμό της Κρήτης» και ζητώντας να μην υπάρξει καμία πράξη αντεκδίκησης.

Μιλώντας στην ΕΡΤ και την εκπομπή «Συνδέσεις», ο Μητροπολίτης υπογράμμισε πως η πραγματική κρητική λεβεντιά δεν έχει καμία σχέση με τη βία και την εκδίκηση.



«Η λεβεντιά της Κρήτης είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την έκφραση βίας, αυτοδικίας ή εκδίκησης. Είναι άλλο η αληθινή λεβεντιά και άλλο οι ψευτοκαπεταναίοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Στη συνέχεια κάλεσε την κοινωνία να σταθεί απέναντι σε κάθε μορφή βίας, τονίζοντας ότι τα διαδοχικά τραγικά περιστατικά δεν μπορούν να θεωρηθούν «κανονικότητα».

«Πρέπει όλοι ως κοινωνία, να σταθούμε απέναντι σε αυτό το τραγικό γεγονός για να ξαναδούμε τα πράγματα και τις επιλογές της ζωής μας και να πούμε ένα όχι στην αυτοδικία. Ένα όχι στην εκδίκηση. Ένα όχι στη βία που δεν μπορεί ποτέ να είναι επιλογή. Για δείτε όλο αυτό τον τελευταίο καιρό πόσα γεγονότα συγκλόνισαν όλη την Ελλάδα. Δεν είναι ένα και δυο και ξέρετε, δεν μπορούν όλα αυτά να γίνουν κανονικότητα, ούτε να μας απασχολήσουν για λίγο, έως ότου έρθει το επόμενο περιστατικό», σημείωσε.



Τόνισε επίσης πως η κοινωνία δεν μπορεί να συνεχίσει να αιφνιδιάζεται κάθε φορά που σημειώνεται μια νέα τραγωδία.

««Δεν έχουμε δικαίωμα, το είπα και, χθες, στην αναστροφή μου εκεί με τους ανθρώπους. Δεν έχουμε δικαίωμα να ανεβαίνουμε στα σύννεφα, για να πέφτουμε κάθε τόσο από τα σύννεφα, όταν θα συμβαίνει ένα ανάλογο τραγικό περιστατικό», είπε.



«Ναι στον αφοπλισμό της Κρήτης»



Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα της οπλοκατοχής στην Κρήτη, υποστηρίζοντας ότι πολλά αιματηρά περιστατικά θα είχαν αποφευχθεί εάν δεν υπήρχαν όπλα στην καθημερινότητα των ανθρώπων.

«Θέλω να πω ένα ναι στον αφοπλισμό της Κρήτης. Πολλά τέτοια περιστατικά δεν θα είχαν συμβεί αν δεν υπήρχε ένα όπλο στην τσέπη κάθε ανθρώπου. Να πούμε λοιπόν δυνατά, με μια ενιαία φωνή, ναι στον αφοπλισμό της Κρήτης. Δεν χρειάζονται τα όπλα. Δεν χρειάζονται οι άνθρωποι να έχουν ένα τέτοιο λογισμό, μια τέτοια επιλογή. Να βοηθήσουμε όλοι στην παιδεία των παιδιών μας με έναν άλλο τρόπο», ανέφερε.



Παράλληλα, στάθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της παιδείας, αλλά και της ψυχικής στήριξης ανθρώπων που δυσκολεύονται να διαχειριστούν τον πόνο και το πένθος.



«Εκεί που χρειάζεται μια οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση ψυχικής στήριξης σε ανθρώπους που δεν μπορούν να διαχειριστούν κάποιες καταστάσεις. Νομίζω καταλαβαίνετε σε τι αναφέρομαι. Αυτή η δυνατότητα να μπορεί να παρέχεται για να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να διαχειριστούν το πένθος, τον πόνο και να μην γιγαντώνεται μέσα τους γινόμενο μίσος, όπως δυστυχώς έγινε στην περίπτωση αυτή».

«Να μην ακουστεί κανένας πυροβολισμός στο νησί»



Ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου γνωστοποίησε ακόμη ότι τις επόμενες ημέρες θα επισκεφθεί ιδιωτικά την οικογένεια του 21χρονου, ζητώντας από όλους ψυχραιμία και προσοχή ώστε να μην υπάρξει συνέχεια στην τραγωδία.

«Πρέπει να είμαστε όλοι πολύ διακριτικοί και προσεκτικοί για να μπει ένα στοπ. Να δώσουμε μια υπόσχεση στον Νικήστρατο που έφυγε τόσο άδικα και πρόωρα από τη ζωή: να μην ακουστεί κανένας πυροβολισμός για κανέναν απολύτως λόγο στο νησί μας», τόνισε.

Όπως πρόσθεσε, η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης είχε ήδη εκδώσει εγκύκλιο κατά της βίας, η οποία πρόκειται να αναγνωστεί σε ναούς σε ολόκληρο το νησί μέσα στις επόμενες εβδομάδες.



«Η ρίζα όλων των κακών είναι ο εγωισμός»



Κλείνοντας, ο Μητροπολίτης αναφέρθηκε στις βαθύτερες αιτίες τέτοιων φαινομένων, σημειώνοντας πως, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, «η ρίζα όλων των παθών και των κακών είναι ο εγωισμός».

Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στην οικογένεια του Βαγγέλη Γιακουμάκη, μιλώντας με ιδιαίτερο σεβασμό για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται εδώ και δέκα χρόνια την απώλεια του παιδιού της.



«Στο πρόσωπο του Ανδρέα Γιακουμάκη αποτυπώνεται το ήθος, η ευπρέπεια και η αληθινή λεβεντιά ολόκληρης της Κρήτης», ανέφερε χαρακτηριστικά.