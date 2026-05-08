Εκτέλεση 21χρονου: «Αυτός που σκότωσε τον συγχωρεμένο δεν ήταν ο Κώστας μου» - Η απολογία της 56χρονης συζύγου
«Συμπάσχω με τον πόνο της μάνας του Νικήστρατου και συμμερίζομαι το πένθος της. Δεν έπρεπε να συμβεί…»
«Οι εικόνες που αντίκρισα θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στην μνήμη μου. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι αυτός που σκότωσε τον συγχωρεμένο δεν ήταν ο Κώστας μου. Ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Δεν είχε καν την όψη του Κωστή μου. Ήταν ένας τρελός, ένα ακάθαρτο πνεύμα, χωρίς επαφή με το περιβάλλον..» ισχυρίστηκε στην απολογία της η σύζυγος του 54χρονου Κώστα Παρασύρη, ο οποίος εκτέλεσε εν ψυχρώ τον Νικήστρατο, ενώ η ίδια ήταν μέσα στο αυτοκίνητο.
Διαβάστε την απολογία της 56χρονης.