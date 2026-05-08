Νέα τραγωδία στην Κρήτη: 56χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και σκοτώθηκε

Νέα τραγωδία σημειώθηκε στους δρόμους της Κρήτης, με έναν 56χρονο να χάνει τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με το zarpanews, το δυστύχημα έγινε στις 23:00 το βράδυ της Πέμπτης, πάνω στη γέφυρα του Πετρέ στο Ρέθυμνο, όταν διερχόμενο όχημα χτύπησε τον άνδρα που κινούνταν πεζός στον ΒΟΑΚ, σε σημείο χωρίς φωτισμό και όπου απαγορεύεται η διέλευση πεζών.

Το αυτοκίνητο, που κατευθυνόταν από τη Σητεία προς τα Χανιά, παρέσυρε τον 56χρονο, προκαλώντας τον ακαριαίο θάνατό του.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ χρειάστηκε και η συνδρομή της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Ωστόσο, ήταν ήδη αργά για τον άτυχο άνδρα, ο οποίος είχε αφήσει την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο.

Στον 23χρονο οδηγό του οχήματος έγινε αλκοτέστ και έλεγχος για παραβάσεις του ΚΟΚ, χωρίς να προκύψει κάποιο εύρημα. Ο νεαρός συνελήφθη τυπικά και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εντολή του εισαγγελέα.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται.