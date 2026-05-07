Κεφαλονιά: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε 4χρονο - Συνελήφθη ο οδηγός

Τροχαίο ατύχημα είχαμε τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 6 Μαΐου στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Αργοστολίου στην Κεφαλονιά. Όχημα που οδηγούσε ένας 34χρονος παρέσυρε έναν 4χρονο που περπατούσε, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του.

Το παιδί διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας, όπου παραμένει νοσηλευόμενο για περαιτέρω παρακολούθηση. Στη συνέχεια συνελήφθη ο 34χρονος οδηγός του Ι.Χ. αυτοκινήτου.