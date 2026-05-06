Τι λέει η ΕΛΑΣ για την παράσυρση 12χρονης από περιπολικό - Διατάχθηκε ΕΔΕ, συνελήφθη ο οδηγός

Συνελήφθη ο αστυνομικός που παρέσυρε με περιπολικό μια 12χρονη στη Σαλαμίνα, η οποία διέσχιζε διάβαση πεζών, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, το απόγευμα της Τρίτης 5/5, αστυνομικός ο οποίος βρισκόταν σε διατεταγμένη υπηρεσία περιπολίας στην περιοχή της Σαλαμίνας, οδηγώντας υπηρεσιακό όχημα, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ανήλικης που ήταν πεζή.

Άμεσα ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ ο αστυνομικός συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες από αμέλεια.

Επιπλέον, έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.) για την πλήρη πειθαρχική διερεύνηση του περιστατικού. Προανάκριση διενεργείται από το Γ' Τμήμα Τροχαίας Πειραιώς.

Δεν κινδυνεύει η 12χρονη

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας νωρίτερα στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι η ΕΔΕ βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ πρόσθεσε ότι ο οδηγός έχει συλληφθεί.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (5/5) έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο, όπου η 12χρονη φέρεται να διέσχιζε τη διάβαση πεζών, λίγο μετά τις 20:00.

Σημειώνεται ότι η ζωή της 12χρονης δεν κινδυνεύει, ενώ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι και τοποθετήθηκαν λάμες. Διενεργείται προανάκριση από την Τροχαία Σαλαμίνας, για τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στο τροχαίο ατύχημα.