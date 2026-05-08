Κερατσίνι: Άνδρας πετούσε αντικείμενα από μπαλκόνι 2ου ορόφου - Πήδηξε όταν είδε αστυνομικούς

Βραδινές ώρες χθες, Πέμπτη 7 Μαΐου 2026, στην περιοχή του Κερατσινίου, περιπολούντες αστυνομικοί αντιλήφθηκαν άνδρα να πετά αντικείμενα από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου εγκαταλελειμμένου κτιρίου, δημιουργώντας κίνδυνο για διερχόμενους πολίτες και οχήματα.

Οι αστυνομικοί προσέγγισαν άμεσα και με την απαιτούμενη προσοχή το σημείο, προκειμένου να αποτρέψουν περαιτέρω κίνδυνο. Ωστόσο, κατά την προσέγγισή τους, ο άνδρας, με δική του ενέργεια, πήδηξε από το μπαλκόνι στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.



Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. το οποίο τον μετέφερε σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται.



Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κερατσινίου-Δραπετσώνας.