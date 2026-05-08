Ζωγράφου: Νεκρός 62χρονος μετά από πτώση από μπαλκόνι - Αυτοκτονία εξετάζουν οι Αρχές
Τέλος στη ζωή του φέρεται να έβαλε 62χρονος στου Ζωγράφου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μετά από πτώση από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας.
Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (8/5) στην περιοχή του Ζωγράφου, όταν ένας 62χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας.
Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, ο θάνατος του 62χρονου αποδίδεται σε αυτοκτονία, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν υπό διερεύνηση.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν αναλάβει την έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.