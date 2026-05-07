Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 28χρονος για βιασμό της 21χρονης συζύγου του - Επιχείρησε να διαφύγει

Στη σύλληψη ενός 28χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, μετά από καταγγελία της 21χρονης συζύγου του για γενετήσιες πράξεις χωρίς τη συναίνεσή της.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή των Μετεώρων Θεσσαλονίκης, όταν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης εντόπισαν τον 28χρονο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας προσπάθησε να διαφύγει με Ι.Χ. φορτηγό πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη.

Το όχημα τελικά ακινητοποιήθηκε και ο 28χρονος συνελήφθη, παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό, ενδοοικογενειακή βία, επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων. Ο συλληφθείς οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών.

