Θύμα ένοπλης ληστείας 77χρονος στην Κηφισιά: Τον έδεσαν, τον φίμωσαν και έφυγαν με λεία 100.000 ευρώ

Εφιαλτικές στιγμές έζησε ένας 77χρονος στη Κηφισιά, ο οποίος έπεσε θύμα ένοπλης ληστείας μέσα στην πολυκατοικία όπου κατοικία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο κουκουλοφόροι είχαν στήσει καρτέρι στον ηλικιωμένο στο υπόγειο γκαράζ της πολυκατοικίας. Μόλις επέστρεψε στο σπίτι του, οι δράστες του επιτέθηκαν και, υπό την απειλή όπλου, τον ακινητοποίησαν.

Στη συνέχεια, έδεσαν τα χέρια του με tire up και του έκλεισαν το στόμα με ύφασμα, ώστε να μην μπορέσει να αντισταθεί ή να ζητήσει βοήθεια.

Έπειτα, τον ανέβασαν στο διαμέρισμά του και τον υποχρέωσαν να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο που υπήρχε στο σπίτι. Από εκεί άρπαξαν κοσμήματα μεγάλης αξίας, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται περίπου στις 100.000 ευρώ, και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Οι αστυνομικές Αρχές θεωρούν πιθανό οι ληστές να είχαν γνώση για την ύπαρξη του χρηματοκιβωτίου και των τιμαλφών, κάτι που βάζει στο μικροσκόπιο και πρόσωπα από το ευρύτερο περιβάλλον του θύματος.

Την ίδια ώρα, η ΕΛ.ΑΣ. συλλέγει και εξετάζει βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να εντοπίσει στοιχεία που θα βοηθήσουν στην αναγνώριση και τον εντοπισμό των δραστών.