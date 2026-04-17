Θεσσαλονίκη: Έκαναν «φτερά» 100.000 ευρώ από κήπο ηλικιωμένης - Πώς τα άρπαξαν οι ληστές

Μπροστά σε έναν απίστευτο «θησαυρό» βρέθηκαν δύο επιτήδειοι στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι κατάφεραν να αρπάξουν 100.000 ευρώ από μια 76χρονη γυναίκα, χρησιμοποιώντας το γνωστό πλέον τέχνασμα της εμπλοκής με την εφορία. Το περιστατικό φέρνει για άλλη μια φορά στην επιφάνεια την ευρηματικότητα των απατεώνων που στοχεύουν ανυποψίαστους ηλικιωμένους, εκμεταλλευόμενοι τον φόβο τους για τις κρατικές αρχές και τις οικονομικές εκκρεμότητες.

Η απίστευτη απάτη εκτυλίχθηκε σε χωριό της ευρύτερης περιοχής του Λαγκαδά, όπου οι δράστες προσέγγισαν την ηλικιωμένη παριστάνοντας τους συνεργάτες του λογιστή της. Με πειθώ και με το πρόσχημα επείγουσας οικονομικής τακτοποίησης, κατάφεραν να οδηγήσουν την παθούσα στον κήπο της, όπου είχε κρυμμένες τις οικονομίες μιας ζωής. Οι δράστες δεν δίστασαν να σκάψουν και να ξεθάψουν το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 100.000 ευρώ και εξαφανίστηκαν αμέσως μετά από το σημείο. Η κινητοποίηση της αστυνομίας οδήγησε στη σύλληψη ενός 22χρονου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του συνεργού του που παραμένει ασύλληπτος.