Θεσσαλονίκη: Παράτησε μπάζα και κλαδιά δίπλα σε κάδο – «Καμπάνα» 600 ευρώ

Πρόστιμο ύψους 600 ευρώ επέβαλε το πρωί της Παρασκευής 17 Απριλίου η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Θέρμης σε δημότη στην Κοινότητα Καρδίας ο οποίος είχε αποθέσει κομμένα κλαδιά και ογκώδη αντικείμενα δίπλα σε κάδο απορριμμάτων. Πρόκειται για ένα από τα εκατοντάδες πρόστιμα τα οποία έχουν επιβληθεί σε βάρος όσων παρατύπως εναποθέτουν τέτοιου είδους απορρίμματα, μέσα ή έξω από κάδους είτε και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο.

