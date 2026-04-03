Γλυφάδα: Απάτη με «μαϊμού» υπαλλήλους ρεύματος - Ράβδοι χρυσού αξίας 160.000 ευρώ σε αλουμινόχαρτο

Μια καλοστημένη τηλεφωνική απάτη, με πρόσχημα δήθεν τεχνικές εργασίες από εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας, εξιχνιάστηκε από την Ελληνική Αστυνομία, οδηγώντας στη σύλληψη ενός 23χρονου και στην ταυτοποίηση ακόμη δύο δραστών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 30ής Μαρτίου 2026 στη Γλυφάδα, όταν τρεις επιτήδειοι επικοινώνησαν τηλεφωνικά με έναν άνδρα, προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Με πρόσχημα υποτιθέμενο κίνδυνο ή τεχνική ανάγκη, τον έπεισαν να τοποθετήσει αντικείμενα αξίας σε αλουμινόχαρτο και να τα αφήσει έξω από την είσοδο της κατοικίας του.

Λίγη ώρα αργότερα, οι δράστες μετέβησαν στο σημείο και αφαίρεσαν τη συσκευασία, η οποία περιείχε δύο πλάκες χρυσού αξίας 160.000 ευρώ, χρηματικό ποσό και κοσμήματα, πριν διαφύγουν.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γλυφάδας της Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, το οποίο, μετά από προανάκριση, κατάφερε να ταυτοποιήσει τους τρεις εμπλεκόμενους. Το βράδυ της 31ης Μαρτίου, αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. προχώρησαν στη σύλληψη του 23χρονου στην περιοχή του Ζεφυρίου, ενώ κατασχέθηκε και το όχημα που χρησιμοποιούσαν για τη δράση τους.



Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Οι έρευνες για τον εντοπισμό των συνεργών του βρίσκονται σε εξέλιξη