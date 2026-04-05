Γλυφάδα: Χειροπέδες σε τρεις άνδρες - Έβγαλαν σφυρί, μαχαίρι και πιστόλι σε αστυνομικούς

Χειροπέδες σε τρία άτομα, ηλικίας 32, 36 και 37 ετών πέρασαν οι αστυνομικοί το βράδυ της Παρασκευής (3/4) στην περιοχή της Γλυφάδας, καθώς εντοπίστηκαν στην κατοχή τους, μεταξύ άλλων, πιστόλι, μαχαίρι και σφυρί.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και απειλή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί έκριναν ύποπτο ένα όχημα με επιβαίνοντες τους τρεις αλλοδαπούς κατηγορουμένους, το οποίο ήταν αρκετή ώρα σταθμευμένο σε δρόμο της Γλυφάδας.

Στη συνέχεια, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, οι κατηγορούμενοι βγήκαν από το όχημα και προκειμένου να μην τους ελέγξουν οι αστυνομικοί προέταξαν σφυρί, μαχαίρι και πιστόλι.

Τι κατασχέθηκε

Οι Αρχές κατάφεραν να τους ακινητοποιήσουν, ενώ μετά από έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: κουκούλα τύπου «full face» πλαστικός ταχυγεμιστήρας αεροβόλου πιστολιού, μεταλλική φιάλη επαναγέμισης αεροβόλου πιστολιού, συσκευή γεωεντοπισμού (GPS), χρήματα και τέσσερα κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.