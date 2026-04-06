Πειραιάς: Χειροπέδες σε 66χρονο που επιτέθηκε σε αστυνομικό γιατί του έκοψε κλήση

Συνελήφθη χθες, Κυριακή (5/4) το απόγευμα στον Πειραιά ένας 66χρονος ημεδαπός, ο οποίος εξύβρισε, απείλησε και βιαιοπράγησε σε βάρος αστυνομικού της Άμεσης Δράσης, κατά τη διάρκεια βεβαίωσης τροχονομικής παράβασης για παράνομη στάθμευση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε στις 4 Απριλίου 2026, όταν αστυνομικοί του περιπολικού μετέβησαν στο σημείο κατόπιν σήματος του Κέντρου Άμεσης Δράσης για παράνομη στάθμευση.

Κατά τη διάρκεια της βεβαίωσης της παράβασης, ο 66χρονος ιδιοκτήτης του οχήματος πλησίασε τον αστυνομικό και, με σκοπό να παρεμποδίσει τη διαδικασία, προκάλεσε φθορά στο μπλοκ βεβαίωσης, τον εξύβρισε, τον απείλησε και κορύφωσε την επιθετική του συμπεριφορά βιαιοπραγώντας σε βάρος του αστυνομικού.

Δικογραφία και προσαγωγή

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου για:

Εξύβριση

Απείθεια

Απειλή

Υπεξαγωγή εγγράφου

Ο 66χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω, ενώ η υπόθεση εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές για την επιβολή των προβλεπόμενων ποινικών και διοικητικών κυρώσεων.