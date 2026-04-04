Συνελήφθησαν δύο οδηγοί ΙΧ που έκαναν «κόντρες» στην περιοχή της Βούλας

Χειροπέδες σε δύο οδηγούς, που έκαναν «κόντρες» στην περιοχή της Βούλας, πέρασαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Ο.Ε.Π.Τ.Α., στο πλαίσιο ελέγχων για την αποτροπή αυτοσχέδιων αγώνων στους οδικούς άξονες της Αττικές οι οποίοι θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των οδηγών που κινούνται στο οδικό δίκτυο, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (4-4-2026), εντόπισαν επί της Λεωφόρου Κων. Καραμανλή στη Βούλα δύο οχήματα να τελούν αυτοσχέδιους αγώνες, κινούμενοι με υπερβολική ταχύτητα άνω των 130 χλμ/ώρα και ενεργώντας επικίνδυνους ελιγμούς.



Οι αστυνομικοί ακολούθησαν με όλα τα μέτρα ασφαλείας τα δύο οχήματα σε όλη την κίνησή τους προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος και τα ακινητοποίησαν στη συμβολή των οδών Αθήνας και Νιόβης στη Βουλιαγμένη. Εκεί συνελήφθησαν οι δύο οδηγοί, 32χρονος αλλοδαπός και 19χρονος ημεδαπός και το Α’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής σχημάτισε δικογραφία σε βάρος τους για επικίνδυνη οδήγηση.



Σημειώνεται ότι σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής που διενεργήθηκε ο αυτοσχέδιος αγώνας, η ταχύτητα των οχημάτων ξεπερνούσε τα 130 χλμ/ώρα, αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 70 χλμ/ώρα, ενώ σε έτερο σημείο ξεπερνούσε τα 150 χλμ/ώρα, αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 50 χλμ/ώρα.



Οι οδηγοί οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα.