Καλλιθέα: Πώς έπεσαν στα χέρια της ΔΙΑΣ η καθηγήτρια και ο μαθητής με τα ναρκωτικά

Νέα στοιχεία έρχονται στην επιφάνεια για την υπόθεση ναρκωτικών με τη σύλληψη μιας καθηγήτριας σχολείου και ενός μαθητή στην Καλλιθέα. Η Ελληνική Αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση για το συμβάν, δίνοντας το χρονικό της σύλληψης.

Όπως γίνεται γνωστό, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α. συνελήφθησαν σε πάρκο της Καλλιθέας, 34χρονη καθηγήτρια σχολείου και 17χρονος μαθητής του σχολείου, οι οποίοι κατείχαν ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλλιθέας για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Τους εντόπισαν κατά την περιπολία

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στο πλαίσιο της περιπολίας τους στην περιοχή της Καλλιθέας, εντόπισαν τους κατηγορούμενους σε πάρκο της Καλλιθέας και τους κάλεσαν σε έλεγχο.



Κατά τον έλεγχο, στην κατοχή της 34χρονης εντοπίστηκαν 5,7 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης καθώς και μικροποσότητα κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα) ενώ στην κατοχή του 17χρονου μαθητή βρέθηκε αυτοσχέδιο τσιγάρο ακατέργαστης κάνναβης και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλλιθέας για σχηματισμό δικογραφίας.



Επιπρόσθετα σε έλεγχο των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλλιθέας στην οικία της 34χρονης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δέκα νάιλον αυτοσχέδιες συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 29,1 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης.



Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.