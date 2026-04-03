Καλλιθέα: Καθηγήτρια και μαθητής συνελήφθησαν με ναρκωτικά μετά το σχολειο

Ένα πρωτοφανές περιστατικό που προκαλεί έντονη ανησυχία στην εκπαιδευτική κοινότητα έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Καθηγήτρια Γυμνασίου στην Καλλιθέα συνελήφθη, καθώς φέρεται να βρέθηκε επάνω της ποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από τυχαίο έλεγχο της ομάδας ΔΙΑΣ της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με το Star.

Μαρτυρίες που σοκάρουν - «Έδινε τσιγάρα και ναρκωτικά στα παιδιά»

Σύμφωνα με καταγγελίες μαθητών, η 34χρονη εκπαιδευτικός φέρεται να είχε αναπτύξει ιδιαίτερα «χαλαρή» σχέση με τους μαθητές της. Όπως αναφέρθηκε, μετά το τέλος των μαθημάτων φερόταν να τους προμηθεύει με τσιγάρα αλλά και κάποιες φορές και με ναρκωτικές ουσίες. «Δεν ήταν και η καλύτερη καθηγήτρια», δήλωσε μαθητής, ενώ άλλος ανέφερε: «Μοίραζε τσιγάρα και είχα ακούσει από παιδιά ότι είχε δώσει και ναρκωτικά».

Οι μαρτυρίες προκαλούν έντονο προβληματισμό, σκιαγραφώντας μια εικόνα που απέχει πολύ από τον παιδαγωγικό ρόλο ενός εκπαιδευτικού. Το σχολείο φέρεται να είχε ενημερωθεί ήδη από τις αρχές του έτους για ύποπτη δραστηριότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 13 Ιανουαρίου γονέας κατήγγειλε ότι μαθητές προσεγγίζουν συμμαθητές τους για να τους δώσουν ναρκωτικά.

Η διεύθυνση του σχολείου ενημέρωσε τις αρχές, ωστόσο η υπόθεση φαίνεται να πήρε άλλη τροπή με τη σύλληψη της καθηγήτριας. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μπορεί να έχει συμβεί κάτι τέτοιο», δήλωσε συνάδελφός της, εμφανώς συγκλονισμένη.

Η σύλληψη σε πάρκο - Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Η εξέλιξη που «ξετύλιξε το κουβάρι» ήρθε εκτός σχολικού χώρου. Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, κατά τη διάρκεια περιπολίας σε πάρκο της Καλλιθέας, εντόπισαν δύο άτομα με ύποπτη συμπεριφορά.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για την καθηγήτρια και έναν μαθητή του σχολείου. Στην κατοχή της βρέθηκαν ναρκωτικές ουσίες, μεταξύ των οποίων και κάνναβη σε μορφή «σοκολάτας», ενώ ακολούθησε έρευνα στο σπίτι της.

Τα ευρήματα που «δείχνουν» διακίνηση

Κατά την έρευνα στο διαμέρισμά της, οι αστυνομικοί εντόπισαν πλήθος από νάιλον συσκευασίες με μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών, στοιχείο που, σύμφωνα με τις αρχές, παραπέμπει σε διακίνηση. Ο μαθητής που συνελήφθη μαζί της αρνείται ότι προμηθεύτηκε ναρκωτικά από την καθηγήτρια.

Η 34χρονη απομακρύνθηκε άμεσα από το σχολείο, πριν καν ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού της. Σε βάρος της ασκήθηκε δίωξη για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και ορίστηκε τακτική δικάσιμος.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας στα σχολεία, αλλά και της έγκαιρης παρέμβασης σε περιστατικά παραβατικότητας εντός της μαθητικής κοινότητας.