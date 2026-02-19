Κύκλωμα ναρκωτικών στη Ρόδο: Πέντε συλλήψεις - Έρευνα για 25 εμπλεκόμενους

Κακουργηματικές διώξεις σε βάρος 5 συλληφθέντων άσκησε η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ρόδου για την υπόθεση ναρκωτικών που αποκαλύφθηκε μετά την έρευνα των Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ.

Οι διωκόμενοι φέρονται να συνδέονται με οργανωμένη δράση στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών ενώ μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ένας στρατιωτικός, ένας ημεδαπός γεννημένος το 1992 και τρεις υπήκοοι Αλβανίας γεννημένοι το 1986, το 1980 και το 1989. Η έρευνα βασίστηκε σε πολύμηνες παρακολουθήσεις τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, καθώς και σε συνδυαστική αξιοποίηση στοιχείων που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αποτυπώνουν ρόλους και συναλλαγές.

Κατασχέσεις και οικονομικό σκέλος

Όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ της η «Δημοκρατική», κατά την επιχείρηση κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης και χρηματικά ποσά. Από έφοδο σε κατάστημα αλλοδαπού τσαγκάρη και στην οικία του, εντοπίστηκαν 450 γραμμάρια κάνναβης και 8.000 ευρώ σε μετρητά, ενώ σε άλλη κατοικία βρέθηκαν 130.000 ευρώ. Τα ευρήματα αυτά ενισχύουν το οικονομικό σκέλος της δικογραφίας, στο οποίο περιλαμβάνεται και η κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, εκτιμάται ότι έχουν διακινηθεί περίπου 7 κιλά ναρκωτικών, ενώ συνολικά στη δικογραφία φέρονται να εμπλέκονται 25 άτομα. Από αυτούς, τέσσερις αποδίδεται ότι είχαν κεντρικό ρόλο και 16 περιφερειακή εμπλοκή.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι 5 συλληφθέντες περιλαμβάνουν διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών άνω των 75.000 ευρώ και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Ελέγχονται δύο αστυνομικοί

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση για 2 αστυνομικούς, οι οποίοι προσήχθησαν και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι. Ο έλεγχος ξεκίνησε ύστερα από ανώνυμη καταγγελία και αφορά ενδεχόμενα αδικήματα, μεταξύ των οποίων απάτη, τοκογλυφία και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Στην ίδια έρευνα εξετάζεται και συγγενικό πρόσωπο ενός εκ των δύο.

Οι 5 κατηγορούμενοι, συνοδευόμενοι από τους συνηγόρους τους, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Καθαρά Δευτέρα και την Τρίτη.

Η υπόθεση εμφανίζει πολλαπλές πτυχές, με βασικό άξονα τη διακίνηση ναρκωτικών και παράλληλο οικονομικό έλεγχο, ενώ οι επόμενες ημέρες αναμένεται να κρίνουν την περαιτέρω ποινική της εξέλιξη.