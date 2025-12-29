Ρόδος: Χειροπέδες σε μπασκετμπολίστα για κατοχή ναρκωτικών

Χειροπέδες σε αθλητή του Κολοσσού Ρόδου πέρασαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας του νησιού, καθώς στην κατοχή του εντοπίστηκε ποσό των ναρκωτικών ουσιών. Πιο αναλυτικά, ο Αμερικανός άσος με πέρασμα και από το ΝΒΑ εντοπίστηκε σε έλεγχο να έχει πάνω του ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης. Ο μπασκετμπολίστας συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη με την σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία.