Ρόδος: Χειροπέδες σε μπασκετμπολίστα για κατοχή ναρκωτικών
Χειροπέδες σε αθλητή του Κολοσσού Ρόδου πέρασαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας του νησιού, καθώς στην κατοχή του εντοπίστηκε ποσό των ναρκωτικών ουσιών. Πιο αναλυτικά, ο Αμερικανός άσος με πέρασμα και από το ΝΒΑ εντοπίστηκε σε έλεγχο να έχει πάνω του ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης. Ο μπασκετμπολίστας συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη με την σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία.