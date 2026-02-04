NBA: Εμφατική επικράτηση με χαρακτήρα για τους Πίστονς, ασταμάτητοι Σέλτικς και Λέικερς (vids)

Ακόμα ένα βράδυ με καταιγιστική δράση στα παρκέ του ΝΒΑ, με τα αποτελέσματα να συζητιούνται έντονα.

Το αποτέλεσμα που ξεχώρισε, χωρίς αμφιβολία, ήταν αυτό στο Μίσιγκαν. Οι Ντιτρόιτ Πίστονς επικράτησαν των Ντένβερ Νάγκετς, παραμένοντας στην κορυφή της Ανατολής, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 37-12. Πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Κέιντ Κάνινγχαμ με 29 πόντους και 10 ασίστ, κάνοντας τη διαφορά για την ομάδα του, την ώρα που ο Νίκολα Γιόκιτς είχε 24 πόντους, 15 ριμπάουντ, όμως δεν απέτρεψε την 18η ήττα για την ομάδα του Κολοράντο.

Ο Τζέιλεν Μπράουν βρίσκεται σε εντυπωσιακή κατάσταση και έχει πάρει από το χέρι τους Μπόστον Σέλτικς. Ο χαρισματικός άσος μέτρησε 33 πόντους και 11 ριμπάουντ στο Ντάλας, κόντρα στους Μάβερικς και οδήγησε τους «Κέλτες» σε ακόμα μια νίκη, λίγο πριν αυτοί υποδεχτούν τον Νίκολα Βούτσεβιτς στο γκρουπ. Για τους Μαβς οι 36 πόντοι και τα 9 ριμπάουντ του Κούπερ Φλαγκ δεν αρκούσαν, με την ομάδα του Τέξας να γνωρίζει ακόμα μία εντός έδρας νίκη.

Την ίδια ώρα, οι Λέικερς είχαν εύκολο έργο στο Μπρούκλιν, απέναντι στους Νετς. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς «φόρτωσε» το αντίπαλο καλάθι με 25 πόντους, πρόσθεσε και 7 ασίστ και η ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ δεν είχε κανένα πρόβλημα, παρά τους 19 πόντους και τα 14 ριμπάουντ του Νάι'Ρον Σαρπ, να φύγει από το Barclay's Center με την 30η νίκη της σεζόν.

Όλα αυτά έγιναν σε μια βραδιά την ομάδα ο Αϊζάια Κόλιερ θα την θυμάται για χρόνια. Ο απόφοιτος του South California ήταν ασταμάτητος στη νίκη των Γιούτα Τζαζ μέσα στην Ιντιάνα, επί των Πέισερς, μοιράζοντας 22 ασίστ, επίδοση που είναι και η κορυφαία της καριέρας του και μαι από τις καλύτερες τα τελευταία χρόνια στη λίγκα.

Από το υπόλοιπο πρόγραμμα δεσπόζει η νίκη των Μιλγουόκι Μπακς κόντρα στους Σικάγο Μπουλς, σε ένα παιχνίδι που δεν αγωνίστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, για ακόμα μια φορά, ενώ οι Ατλάντα Χοκς πέρασαν από το Μαϊάμι, κόντρα στους Χιτ, χάρη σε triple double του Τζέιλεν Τζόνσον (29π, 11ρ, 11α). Νίκη και για τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, που δεν συνάντησαν καμία αντίσταση κόντρα στους Ορλάντο Μάτζικ, εντός έδρας, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 40-11.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς:

Ντιτρόιτ Πίστονς - Ντένβερ Νάγκετς 124-121

Ιντιάνα Πέισερς - Γιούτα Τζαζ 122-131

Ουάσιγκτον Ουίζαρντς - Νιου Γιορκ Νικς 101-132

Μπρούκλιν Νετς - Λος Άντζελες Λέικερς 109-125

Μαϊάμι Χιτ - Ατλάντα Χοκς 115-127

Ντάλας Μάβερικς - Μπόστον Σέλτικς 100-110

Μιλγουόκι Μπακς - Σικάγο Μπουλς 131-115

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Ορλάντο Μάτζικ 128-92

Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς - Φιλαδέλφεια 76ερς 94-113

Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς - Φοίνιξ Σανς

Πηγή: Athletiko.gr