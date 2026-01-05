Τα βάζει και στην... καθισιά του: Ο εξωγήινος Ντόντσιτς πέτυχε 4 σερί τρίποντα ενώ καθόταν (video)

Ο Λούκα Ντόντσιτς αποτελεί δεδομένα έναν εκ των κορυφαίων παικτών του NBA τα τελευταία χρόνια. Είτε όταν αγωνίζονταν στο Ντάλας, είτε πια στο Λος Άντζελες δίπλα στο Λεμπρόν, ο Σλοβένος έχει τον τρόπο να τα βάζει από παντού και με κάθε απίθανο τρόπο, κάτι που αποδεικνύει ακόμα και όταν κάθεται!

Ο επίσημος λογαριασμός του NBA δημοσίευσε ένα βίντεο με πρωταγωνιστή τον Ντόντσις, το οποίο δεν άργησε να γίνει viral. Ο λόγος: το τρίποντο σόου του Σλοβένου σούπερ σταρ με 4 σερί εύστοχα στην προθέρμανση ενώ ο ίδιος καθόταν στον πάγκο.

Δείτε το απίθανο βίντεο