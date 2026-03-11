Η ανατροπή στη ζωή του Λούκα Ντόντσιτς: Χώρισε με την αρραβωνιαστικιά του και μητέρα των παιδιών του

Τα φώτα της δημοσιότητας στρέφονται συχνά πάνω του για τα κατορθώματά του στα παρκέ, όμως αυτή τη φορά ο Λούκα Ντόντσιτς βρίσκεται στο επίκεντρο για έναν πολύ διαφορετικό και δυσάρεστο λόγο.

Οι φήμες που κυκλοφορούσαν τις τελευταίες ώρες κάνοντας λόγο για τον οριστικό χωρισμό του Λούκα από την επί χρόνια σύντροφο και αρραβωνιαστικιά του, Άννα Μαρία Γκολτές, είναι αληθείς.

Η είδηση έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία, καθώς το ζευγάρι αποτελούσε ένα από τα πιο αγαπημένα και σταθερά δίδυμα στον χώρο του αθλητισμού, έχοντας κοινή πορεία από τα εφηβικά τους χρόνια στη Σλοβενία.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που κατέκλυσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ρήξη φαίνεται να είναι βαθιά, με τις λεπτομέρειες γύρω από την επιμέλεια των παιδιών και τα περιουσιακά στοιχεία να συνθέτουν ένα σκηνικό που κάθε άλλο παρά θυμίζει το ειδυλλιακό παρελθόν τους.

Σύμφωνα με όσα κυκλοφορούν, ο χωρισμός συνοδεύεται από μια σκληρή δικαστική μάχη για την επιμέλεια των δύο παιδιών του, καθώς ο σταρ των Λέικερς φέρεται να δήλωσε πως έκανε τα πάντα για να τα έχει κοντά του στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της σεζόν.

🚨JUST IN: Luka Doncic's partner, Anamaria Goltes, has taken their two kids back to Slovenia and has filed for child support.



via @TMZ pic.twitter.com/zKxdbdIt3X — Polymarket Sports (@PolymarketSport) March 10, 2026

Μάλιστα, τα δημοσιεύματα υποστηρίζουν πως η κατάσταση περιπλέκεται ακόμα περισσότερο από το γεγονός ότι ο ίδιος δεν έχει περιουσιακά στοιχεία στο όνομά του, καθώς όλα τα εισοδήματα και τα ακίνητά του λέγεται πως βρίσκονται υπό τον έλεγχο της μητέρας του.

Παρά το τεράστιο συμβόλαιο εκατομμυρίων που υπέγραψε πρόσφατα στο NBA, ο Σλοβένος σταρ φαίνεται πως προτιμά να τα δώσει όλα για την ευτυχία των κοριτσιών του, αφήνοντας την προσωπική του ζωή να γίνει το πρώτο θέμα συζήτησης παγκοσμίως.