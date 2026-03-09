Λούκα Ντόνσιτς: Η άσεμνη χειρονομία που έκανε προς τους διαιτητές (vid)

Ο Λούκα Ντόνσιτς ήταν για ακόμα μια φορά πρωταγωνιστής στην νίκη των Λέικερς κόντρα στους Νίκς με 110-97. Ο Σλοβένος σταρ ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 35 πόντους, οκτώ ριμπάουντ και τέσσερις ασίστ.

Μία φάση προς το τέλος της τρίτης περιόδου προκάλεσε τον εκνευρισμό του άσου των Λέικερς, όταν ζήτησε επιθετικό φάουλ από τον Μοχάμεντ Ντιαβαρά και οι διαιτητές άφησαν το παιχνίδι να συνεχιστεί κανονικά.

Η απόφαση αυτή, δεν άρεσε στον Ντόνσιτς και «απάντησε» με μια χειρονομία περί χρημάτων.

Δείτε το σχετικό βίντεο: