NBA: Triple-double Γιόκιτς κόντρα στους Σανς, σούπερ Μπράνσον απέναντι στους Πέλικανς

Μια ακόμη γεμάτη δράση βραδιά στον «μαγικό κόσμο» του NBA επιφύλασσε εντυπωσιακές εμφανίσεις και σημαντικά αποτελέσματα, που επηρεάζουν άμεσα τη μάχη της κατάταξης σε Ανατολή και Δύση.



Στο Φοίνιξ, οι Ντένβερ Νάγκετς πήραν σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 125-123 απέναντι στους Σανς, έχοντας σε εξαιρετική κατάσταση τον Νίκολα Γιόκιτς. Ο Σέρβος σούπερ σταρ πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό triple-double με 23 πόντους, 17 ριμπάουντ και 17 ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του σε ακόμη μία επιτυχία. Πολύτιμη ήταν και η συμβολή του Τζαμάλ Μάρεϊ, ο οποίος πρόσθεσε 21 πόντους. Από πλευράς Σανς, πρώτος σκόρερ ήταν ο Ντέβιν Μπούκερ με 22 πόντους, ωστόσο δεν κατάφερε να αποτρέψει την ήττα. Οι Νάγκετς βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 45-28 και συνεχίζουν την προσπάθεια για πλεονέκτημα έδρας στα playoffs, ενώ οι Σανς βρίσκονται στο 40-33 και στοχεύουν στη σταθεροποίηση εντός θέσεων Play-In.

Στη Νέα Υόρκη, οι Νικς επιβεβαίωσαν τη δυναμική τους, επικρατώντας των Πέλικανς με 121-116. Αν και το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες στο φινάλε, οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο χάρη στην εξαιρετική εμφάνιση του Τζέιλεν Μπράνσον, που σημείωσε 32 πόντους. Σημαντική ήταν και η βοήθεια των Ο Τζι Ανουνόμπι και Καρλ-Άντονι Τάουνς, οι οποίοι μαζί πρόσθεσαν 42 πόντους, διαμορφώνοντας μια ισχυρή επιθετική τριάδα. Οι Νικς ανέβηκαν στο 48-25 και συνεχίζουν να πιέζουν για την κορυφή της Ανατολικής Περιφέρειας, έχοντας μάλιστα δύο παιχνίδια λιγότερα από τους πρωτοπόρους.

Στα υπόλοιπα αποτελέσματα της βραδιάς, οι Σάρλοτ Χόρνετς συνέτριψαν τους Σακραμέντο Κινγκς με 134-90, ενώ οι Κλίβελαντ Καβαλίερς επικράτησαν των Ορλάντο Μάτζικ με 136-131 σε ένα παιχνίδι με υψηλό σκορ και έντονο ρυθμό.